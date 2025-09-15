एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया तो हंगामा करने लगी बीएड की छात्रा, बुलानी पड़ी पुलिस

रुद्रपुर में छात्रा बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए देरी से एग्जाम सेंटर पहुंची तो उसे घुसने नहीं दिया गया। इस पर छात्रा भड़क गई और उसने छात्र नेताओं को बुला लिया। हंगामा होता देख पुलिस बुलानी पड़ी।

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब छात्रा को एग्जाम सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। लड़की ने छात्र नेताओं संग जमकर हंगामा किया और दीवार फांदकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी।

मामला सरदार भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय का है। रविवार को बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान छात्रा 45 मिनट देरी से पहुंची। एसबीएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एएन सिंह ने बताया कि परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे तक कॉलेज पहुंचना था और परीक्षा 10 बजे शुरू हो गई थी। छात्रा 10:45 बजे कॉलेज पहुंची, जिसके चलते उसे परीक्षा देने नहीं दी गई।

छात्रा का हंगामा, बुलानी पड़ी पुलिस इसके बाद छात्रा के साथ छात्र नेता नागेन्द्र गंगवार, अभय यादव, जसवीर गंगवार, रोमेश कुमार, गौरव शुक्ला आदि कॉलेज पहुंचे। प्राचार्य एएन सिंह ने बताया कि कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा होने के बावजूद छात्रा व छात्रनेता दीवार फांदकर परिसर में घुसे, जो नियमों के खिलाफ है।