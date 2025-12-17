Ayushman: नए साल से पहले आयुष्मान कार्डधारकों को तोहफा, 150 नई बीमारियों के पैकेज जुड़ेंगे
Ayushman Yojna: आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को अब हार्ट, किडनी और कैंसर की बीमारियों से जुड़े 150 से अधिक इलाज पैकेज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
Ayushman Yojna: उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा का दायरा और बढ़ने जा रहा है। सरकार हार्ट, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़े 150 से अधिक नए इलाज पैकेज आयुष्मान योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नए साल में यह सुविधा आम लोगों को मिलने लगेगी।
फिलहाल आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में अभी करीब 1900 अलग-अलग बीमारियों के इलाज पैकेज शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद कई गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज पैकेज इसमें नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है।
इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब 150 नई बीमारियों के इलाज पैकेज जोड़े हैं। हालांकि अब तक राज्य स्तर पर इन्हें लागू नहीं किया जा सका था, जिससे प्रदेश के मरीज इन सुविधाओं से वंचित रह गए थे। अब राज्य सरकार ने इन पैकेजों को भी अपनी आयुष्मान योजना में शामिल करने का फैसला किया है।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए पैकेज जुड़ने से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए दूसरे राज्यों या महंगे निजी विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
