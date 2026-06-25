आयुष्मान में अस्पतालों पर सरकार का शिकंजा, 31 अगस्त तक करने होंगे ये इंतजाम
आयुष्मान में अस्पतालों पर सरकार ने शिकंजा कस लिया है। मरीजों का डिजिटल ब्योरा अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर भुगतान नहीं होगा। 31 अगस्त तक सुविधाएं लागू करना अनिवार्य है।
आयुष्मान योजना के मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड न रखने वाले अस्पतालों पर अब सरकार शिकंजा कसेगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की अटल आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रीना जोशी ने इस संदर्भ में आदेश किए।
सीएमओ को जारी आदेश में कहा गया कि योजना से जुड़े अस्पतालों के लिए 31 अगस्त तक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करना अनिवार्य है। यदि कोई अस्पताल इस ´प्रणाली के तहत मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं कराता तो एक सितंबर से उन्हें योजना के तहत मरीजों के इलाज की सुविधा नहीं दी जाएगी।
1 सितंबर से मानकों का पालन करने वालों को ही भुगतान
एक सितंबर के बाद केवल उन्हीं संबद्ध अस्पतालों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा,जिन्होंने मानकों का पालन कर लिया हो। जो ऐसा नहीं करते वह अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे।
50 लाख से अधिक लोगों के पास आयुष्मान कार्ड
राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं। योजना से राज्य में 120 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं। आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को साल में पांच लाख तक का निशुल्क इलाज मिलता है। यदि कोई अस्पताल योजना से हटता है तो मरीजों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए अस्पतालों के लिए डिजिटल रिकार्ड देना अनिवार्य कर रहा है।
यह सुविधाएं लागू करना अनिवार्य
योजना से जुड़े सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्कैन एंड शेयर सुविधा लागू करना अनिवार्य होगा। अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और फार्मासिस्टों की हेल्थ प्रोफेशनल आईडी तथा सभी अस्पतालों की हेल्थ फैसिलिटी आईडी अनिवार्य है। मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड को भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इकोसिस्टम से जोड़ना होगा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा और उनके मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकेंगे। साथ ही एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मरीजों की बीमारी संबंधी डेटा को देखा जा सकेगा। इससे मरीजों के इलाज में भी आसानी होगी।
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