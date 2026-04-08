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काम की बात: उत्तराखंड के हर ब्लॉक में होंगे आयुष क्लीनिक, आयुर्वेद-होम्योपैथी के साथ पंचकर्म-वेलनेस भी

Apr 08, 2026 11:40 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में आयुर्वेद और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में आयुष क्लीनिक बनाए जाएंगे। मरीजों को आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ ही पंचकर्म-वेलनेस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उत्तराखंड के हर ब्लॉक में होंगे आयुष क्लीनिक, आयुर्वेद-होम्योपैथी के साथ पंचकर्म-वेलनेस भी

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने प्रदेश के हर ब्लॉक में आयुष क्लीनिक खोलने की योजना बनाई है। इन क्लीनिकों में आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ-साथ पंचकर्म और वेलनेस सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

मंगलवार को विधानसभा में आयुष विभाग की समीक्षा के बाद प्रेसवार्ता में आयुष मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे आम लोगों को नजदीक ही पारंपरिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

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वेलनेस और आयुर्वेद को मिलेगा बढ़ावा

मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड औषधीय पौधों की दृष्टि से बेहद समृद्ध प्रदेश है। ऐसे में आयुर्वेद और वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रही है। होटल, धर्मशाला और आश्रमों को भी आयुष सेवाओं से जोड़ने की नीति पर काम किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर्यटन को भी नई दिशा मिल सके।

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आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिए बनेगी कमेटी

आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक आयुर्वेद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति विभिन्न मुद्दों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

ऋषिकुल में आयुष एम्स की तैयारी

मदन कौशिक ने बताया कि हरिद्वार के ऋषिकुल परिसर में आयुष एम्स स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए करीब 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और प्रशासन को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम

सरकार की इस पहल से न केवल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी, बल्कि आयुर्वेद, पंचकर्म और वेलनेस के जरिए प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म हब के रूप में भी विकसित करने में मदद मिलेगी।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस हो

उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पत्नी और राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोक भवन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव रखती है। उन्होंने बच्चों के पोषण, स्वच्छता एवं नियमित जांच को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सफाई संग जागरूक करने की जरूरत है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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