आयुर्वेद फार्मासिस्ट अब 42 साल की उम्र तक बन सकेंगे, सरकार ने आयु सीमा बढ़ाई
आयुर्वेद फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में बदलाव का प्रस्ताव शासन को दिया गया था जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब एडमिशन की आयु सीमा में बदलाव कर 17 से 42 साल कर दिया गया है।
Ayurveda Pharmacist Age Limit: उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट के साथ ही कई कोर्सों में एडमिशन की आयु सीमा बढ़ा दी है। इससे आयुर्वेद के कोर्स में प्रवेश के इच्छुक युवाओं को राहत मिल जाएगी। आयुर्वेद के फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए अभी तक 17 से 25 साल की आयु सीमा तय की गई थी। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म जैसे कोर्स के लिए भी यही आयु सीमा तय थी। लेकिन अब एडमिशन की आयु सीमा में बदलाव कर 17 से 42 साल कर दिया गया है।
भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की रजिस्ट्रार नर्वदा गुसांई ने बताया कि परिषद की ओर से आयुर्वेद फार्मेसी कोर्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में बदलाव का प्रस्ताव शासन को दिया गया था जिसे मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इस साल के प्रवेश में भी नई आयु सीमा को लागू किया जा रहा है। विदित है कि आयुर्वेद कोर्स में एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट के लिए युवा लंबे समय से मांग कर रहे थे। जिसके बाद अब शासन ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों के साथ ही आयुर्वेद के कॉलेजों को भी लाभ मिलेगा।
परिवहन निगम में अफसरों के प्रमोशन
देहरादून। रोडवेज में सहायक महाप्रबंधक कार्मिक केपी सिंह को उपमहाप्रबंधक पद पर पदोन्नत कर संचालन, कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई। यातायात अधीक्षक केएस राणा, अंजलिका शर्मा को सहायक महाप्रबंधक बनाया गया। प्रताप सिंह, विजय तिवारी, मनोज दुर्गापाल को सहायक महाप्रबंधक वित्त तथा सुनील बिष्ट, कमलेश, रउफ अहमद, रमेश चंद्र आर्य को सहायक लेखाधिकारी बनाया गया है।
राज्य के हर जिले में तैयार होंगे आईटी हब: बत्रा
देहरादून। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि राज्य के हर जिले में आईटी हब एवं स्किल सेंटर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एआई, डेटा सांइस और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कोर्स भी डिजायन किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने बुधवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।
तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे
राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने प्रदेश में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित किए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से बुधवार को संसद में यह जानकारी दी गई। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को संसद में राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट का विषय उठाया। विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
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