नेतन्याहू या खामनेई, भारत के लोगों को देना चाहिए किसका साथ? बाबा रामदेव ने दिया जवाब; क्या कहा
इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर बाबा रामदेव ने अपनी राय रखी है। रामदेव ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके विचार को नहीं।
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के साझा हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी गई। खामनेई की हत्या के बाद खाड़ी देशों में अशांति फैल गई और लगातार मिसाइलों की बरसात हो रही है। ईरान एक ओर इजरायल पर और दूसरी ओर खाड़ी देशों पर भी लगातार हमले करता रहा। इस दौरान ईरान पर भी घातक हमले हुए। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब इस मामले पर बाबा रामदेव ने अपनी राय सामने रखी है।
खामनेई को मारना सही या गलत?
एक इंटरव्यू के दौरान योग गुरू बाबा रामदेव से पूछा गया कि भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खामनेई के साथा? इसका जवाब देते हुए रामदेव ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को नहीं। रामदेव ने कहा कि आप किसी व्यक्ति के दर्शन को, उसकी सोच को, उसके शौर्य को और उसके स्वभिमान को नहीं खत्म कर सकते हैं।
'ईरान को कोई हरा नहीं सकता'
ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर बातचीत करते हुए रामदेव ने कहा कि ईरान के लोग पैगंबर मुहम्मद के रियल खानदान के लोग हैं, इनको कोई झुका नहीं सकता, मिटा नहीं सकता और इनको कोई हरा भी नहीं सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि ईरान के 1 करोड़ लोग आयतुल्लाह अली खामनेई को पूरे अस्तित्व के साथ मानते हैं, पूरे रोम-रोम से मानते हैं, तो आप कैसे उनको खत्म कर सकते हैं।
ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में गैस के साथ पेट्रोल-डीजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। गैस और पेट्रोल-डीजल की समस्या के चलते दुनिया का हर देश अभी होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान ईरान ने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ चीन और रूस के जहाजों को भी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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