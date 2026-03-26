यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी, उत्तराखंड में अगले 7 दिन बिगड़ेगा मौसम; अलर्ट
प्रसिद्ध चारधाम पड़ाव यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी से कई फीट बर्फ जम गई है। मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले सात दिन कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बिजली गिरने समेत बारिश की चेतावनी जारी की है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम की दुष्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव यमुनोत्री धाम में हिमपात हुआ है। इससे कई मार्गों पर बर्फ जमा है। इससे कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर सामान जानकीचट्टी से यमुनोत्री नहीं जा पा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ समय से बर्फबारी ने यहां परेशानी बढ़ा दी है। करीब चार से पांच फीट तक बर्फ जमा है। उधर, मौसम विभाग ने आगामी सात दिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बिजली गिरने समेत बारिश की चेतावनी जारी की है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। खासकर पहाड़ी जिलों में बारिश, गरज-चमक और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
कहां-कहां अलर्ट
25 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश, गरज-चमक और 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह
26 और 27 मार्च को इन पहाड़ी जिलों में मौसम थोड़ा सक्रिय रहेगा और हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं अन्य पहाड़ी जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं।
31 मार्च तक बारिश और बर्फबारी
28 मार्च को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। इसके बाद 29 मार्च को फिर से कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 30 और 31 मार्च को पूरे प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज-चमक देखने को मिल सकती है।
इन पांच जिलों के लिए चेतावनी
मौसम विभाग ने 27 और 29 मार्च के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की। इन दिनों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तापमान की बात करें तो अगले 1-2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।