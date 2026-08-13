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चर्चाओं में हैं अरुणाचल के शिक्षक ताई तुगुंग, उत्तराखंड में विशेष सम्मान; फ्रांस तक जलवा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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अरुणाचल प्रदेश के ताई तुगुंग चर्चाओं में हैं। उन्हें उत्तराखंड में विशेष सांस्कृतिक सम्मान मिला है। उनकी फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचा चुकी है।

Arunachal Teacher Tai Tugung Honoured in Uttarakhand
अरुणाचल के शिक्षक ताई तुगुंग को उत्तराखंड में विशेष सम्मान मिला है।

अरुणाचल प्रदेश के हिंदी शिक्षक ताई तुगुंग की खूब चर्चा हो रही है। क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले तुगुंग को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से नवाजा। तुगुंग की फिल्म ‘संगी माई’ का प्रदर्शन फ्रांस के कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुका है। वे द केरेटर्स नाट्य संस्था के संस्थापक हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार बाईपास स्थित सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में वरिष्ठ लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी के 78वें जन्मदिन पर आयोजित तीसरे सम्मान समारोह में शिरकत की थी।

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ताई तुगुंग को विशेष सम्मान

उत्तराखंड लोक समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने अरुणाचल प्रदेश के रंगकर्मी, अभिनेता, नाटककार और हिंदी शिक्षक ताई तुगुंग को वर्ष 2026 का नरेन्द्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान प्रदान किया। तुगुंग को 2.51 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र भेंट किया गया।

नरेंद्र सिंह नेगी पर्वतीय समाज की धड़कन हैं

मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र सिंह नेगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नाम पर दिया जाने वाला सम्मान हिमालयी राज्यों का महत्वपूर्ण सम्मान बनता जा रहा है। नेगी के गीत पर्वतीय समाज के दिल की धड़कन बन चुके हैं और वह भी उनके गीतों के मुरीद हैं। उन्होंने हिमालयी राज्यों की भाषा, लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आपसी संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर जोर दिया। लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी ने कहा कि सम्मान के माध्यम से अरुणाचल की संस्कृति और सभ्यता को जानने का अवसर मिला।

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चर्चाओं में ताई तुगुंग

ताई तुगुंग न्यीशी भाषा के प्रमुख फिल्म अभिनेता, रंगकर्मी और नाटककार हैं। वे ईस्ट कामेंग (अरुणाचल प्रदेश) के एक शासकीय महाविद्यालय में हिंदी के सहायक आचार्य भी हैं तथा न्यीशी, हिंदी, असमिया और अंग्रेजी भाषाओं के जानकार हैं। तुगुंग ने लोक रंगमंच और क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई चर्चित नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया है। उनकी फिल्म ‘संगी माई’ का प्रदर्शन कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी हो चुका है। वे विगत दो दशक से सक्रिय रंगकर्मी हैं तथा द केरेटर्स नाट्य संस्था के संस्थापक हैं।

इस मौके पर उत्कर्ष भट्ट ने नेगी के 40 गीतों के अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक मेलोडीज ऑफ नरेन्द्र नेगी का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि इंद्रजीत सिंह नेगी, शिव प्रसाद सेमवाल, दिग्विजय सिंह, डॉ. नवीन बलूनी, गणेश मौजूद रहे।

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Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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