भारत के आखिरी गांव में धौली गंगा पर 300 मीटर लंबी कृत्रिम झील, एक्सपर्ट्स को बड़े खतरे की आशंका

संक्षेप: तिब्बत सीमा पर भारत के सीमांत गांव में धौली गंगा पर कृत्रिम झील बन गई है। यहां दो महीने पहले विनाशकारी आपदा आई थी। विशेषज्ञों ने बड़े खतरे की आशंका जताई है।

तिब्बत सीमा पर भारत के आखिरी गांव में धौली गंगा पर कृत्रिम झील बन चुकी है। इस अस्थायी झील पर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बड़े खतरे की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों की अफवाह पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में चमोली जिले के नीती घाटी में तमक नाले के समीप कुछ माह पूर्व बाढ़ आई थी, जिसके मलबे से धौली गंगा नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया और यहां अस्थाई झील बन गई।

झील से खतरे की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल तमक का दौरा किया और संभावित खतरे को कम करने के लिए झील के मुहाने से मलबा हटाकर जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अर्थमूवर मशीन तैनात कीं।

अधिकारियों ने बताया कि तमक नाले के क्षेत्र में मलबे से धौली नदी का प्रवाह आंशिक रूप से अवरुद्ध हुआ है जिससे घीली गंगा और धौली गंगा के संगम पर लगभग 300 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और लगभग तीन मीटर गहरी एक अस्थाई झील बन गई है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में नदी के केवल एक चौथाई भाग यानी 15 मीटर में से ही पानी प्रवाहित हो रहा है जिसे अर्थमूवर मशीन द्वारा बढ़ाकर तत्काल 30 मीटर तक चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।