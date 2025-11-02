Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Artificial lake in dhauli ganga river in last village of india two months after disaster expert big warning
भारत के आखिरी गांव में धौली गंगा पर 300 मीटर लंबी कृत्रिम झील, एक्सपर्ट्स को बड़े खतरे की आशंका

भारत के आखिरी गांव में धौली गंगा पर 300 मीटर लंबी कृत्रिम झील, एक्सपर्ट्स को बड़े खतरे की आशंका

संक्षेप: तिब्बत सीमा पर भारत के सीमांत गांव में धौली गंगा पर कृत्रिम झील बन गई है। यहां दो महीने पहले विनाशकारी आपदा आई थी। विशेषज्ञों ने बड़े खतरे की आशंका जताई है।

Sun, 2 Nov 2025 11:07 AMGaurav Kala भाषा, चमोली
share Share
Follow Us on

तिब्बत सीमा पर भारत के आखिरी गांव में धौली गंगा पर कृत्रिम झील बन चुकी है। इस अस्थायी झील पर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बड़े खतरे की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों की अफवाह पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में चमोली जिले के नीती घाटी में तमक नाले के समीप कुछ माह पूर्व बाढ़ आई थी, जिसके मलबे से धौली गंगा नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया और यहां अस्थाई झील बन गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

झील से खतरे की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने तत्काल तमक का दौरा किया और संभावित खतरे को कम करने के लिए झील के मुहाने से मलबा हटाकर जल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अर्थमूवर मशीन तैनात कीं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बाल विवाह, मां-बाप ने गर्भवती बेटी का रेपिस्ट से ही करा दिया निकाह
ये भी पढ़ें:3 नवंबर को देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल, उत्तराखंड सरकार ने आदेश में बताई वजह
ये भी पढ़ें:आश्रम बनाने के लिए रंगदारी, डॉक्टर को परिवार समेत गोली से उड़ाने की धमकी

अधिकारियों ने बताया कि तमक नाले के क्षेत्र में मलबे से धौली नदी का प्रवाह आंशिक रूप से अवरुद्ध हुआ है जिससे घीली गंगा और धौली गंगा के संगम पर लगभग 300 मीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और लगभग तीन मीटर गहरी एक अस्थाई झील बन गई है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में नदी के केवल एक चौथाई भाग यानी 15 मीटर में से ही पानी प्रवाहित हो रहा है जिसे अर्थमूवर मशीन द्वारा बढ़ाकर तत्काल 30 मीटर तक चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के डॉ महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट और उनके दल ने कुछ दिन पूर्व नीती घाटी का दौरा कर धौली गंगा की इस स्थिति को उजागर किया था।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।