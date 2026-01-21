बेटे के हमलवारों को पकड़ो नहीं तो मैं करूंगा हिसाब, कांग्रेस विधायक ने पुलिस को एक दिन की मोहलत दी

संक्षेप: किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे पर हमलावरों ने घर से 100 मीटर जानलेवा हमला किया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। विधायक ने पुलिस को एक दिन की मोहलत दी है।

उत्तराखंड में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे और पार्षद सौरव बेहड़ पर हुए जानलेवा हमला मामले में 48 घंटे बाद भी हमलावर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपियों को चिह्नित न करने पर कांग्रेसियों और बेहड़ समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। विधायक ने दो टूक कहा अगर बुधवार तक मामले का खुलासा नहीं हुआ तो आरोपियों का हिसाब वो खुद करेंगे। उन्होंने एसएसपी कार्यालय में समर्थकों के साथ धरने का भी ऐलान किया।

बेहड़ ने कहा कि वह शांत रहकर पुलिस को जांच का पूरा मौका दे रहे हैं। वह पुराने ढर्रे पर नहीं आना चाहते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज साफ नहीं होने की बात कह रही है जबकि पुलिस के पास तमाम तकनीकी साधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि समर्थकों का उन पर भारी दबाव है और पुलिस उनके सब्र का इम्तिहान न लें। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बुधवार शाम तक मामले के खुलासे की उम्मीद जताई। बेहड़ ने कहा कि पुलिस के पास एक दिन का समय है। खुलासा नहीं हुआ तो एसएसपी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे।

कमिश्नर को भेजा ज्ञापन खटीमा की पंजाबी महासभा गुरुद्वारा सिंह सभा ने तिलकराज बेहड़ के पुत्र पार्षद सौरभ राज के ऊपर हुए कातिलाना हमले के कड़ी शब्दों में निन्दा की गई। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। अध्यक्ष विजय आरोरा, महामंत्री हरीश बत्रा ने बताया कि कमिश्नर दीपक रावत को आरोपियों को पकड़ने के संबंध में ज्ञापन भेजा। महासभा प्रदेश सचिव मनोज बाधवा, जितिन ग्रोवर, रोहित छावड़ा, रविन्दर रैना, बिट्टू ग्रोवर, ललित मोहन मारवाह, अमरजीत सिंह रहे।

बेहड़ को नेताओं का साथ मिला बेहड़ के बेटे पर हुए जानलेवा हमला मामले में अन्य विधायक और नेता भी उनके साथ आ गए हैं। इस मामले में महाबैठक का आयोजन भी हुआ था। रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि पुलिस को बहुत समय दे दिया गया है। अब लड़ाई करने का समय आ गया है। यहां अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके चलते अराजकता फैल रही है। बुधवार शाम तक खुलासा नहीं हुआ तो यह बड़ा आंदोलन होगा। उपनेता प्रतिपक्ष बुवन कापड़ी का कहना है कि जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक पूर्व कैबिनेट और वर्तमान विधायक के बेटे पर हमले की घटना है। जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा।