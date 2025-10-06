बच्ची से छेड़छाड़ में सेना का जवान गिरफ्तार, मां ने पूरी घटना को इंटरनेट पर किया लाइव

चमोली में सीएसडी कैंटीन के बाहर सुरक्षा में तैनात सेना का जवान बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। मामला तब प्रकाश में आया जब बच्ची की मां ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया।

उत्तराखंड के चमोली में सेना के जवान पर एक बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामला उस वक्त सामने आया, जब पीड़िता की मां ने पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने जवान को अरेस्ट कर दिया है।

मामला चमोली जिले के थराली का है। सेना की सीएसडी कैंटीन में तैनात जवान ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां के अनुसार, रविवार शाम उनकी नाबालिग बेटी अपने पालतू कुत्ते को टहलाने गई थी। इस दौरान आरोपी जवान ने बंद कैंटीन का ताला खोलकर बच्ची को अंदर बुलाया और उससे छेड़छाड़ की।

डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर मां को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत एसडीएम थराली और स्थानीय थाना थराली में शिकायत की।