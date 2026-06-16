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पाकिस्तान से मंगाता था हथियार और हेरोइन, दो राज्यों की पुलिस ने वांटेड को बड़े ऑपरेशन में दबोचा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, बाजपुर
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पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन मंगाने वाला वांटेड तस्कर उत्तराखंड एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने दबोचा। आरोपी के पास से कई चाइना मेड पिस्टल और हेरोइन बरामद हुई हैं।

पाकिस्तान से मंगाता था हथियार और हेरोइन, दो राज्यों की पुलिस ने वांटेड को बड़े ऑपरेशन में दबोचा

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और अवैध हथियार मंगाने के आरोप में वांछित शातिर अपराधी को एसटीएफ, जिला पुलिस और पंजाब की एएनटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 23 मई से उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में छिपा हुआ था। उत्तराखंड में पुलिस को ऑपरेशन प्रहार के तहत कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार पिछले महीनों तब शुरू किया था, जब राजपुर रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की रोड रेज में जान चली गई थी।

बीती 23 मई से फरार आरोपी बाजपुर के केशवनगर में छिपा हुआ था। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से इनपुट मिलने के बाद सोमवार तड़के संयुक्त टीम ने अमृतसर शहर के थाना छेहर्टा के नारायणगढ़ निवासी आरोपी ईशानप्रीत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

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तलाशी में घर से चाइना मेड पिस्टल मिली

पुलिस के मुताबिक 23 मई को जब एएनटीएफ और सीमा सुरक्षा बल ने ईशानप्रीत के घर छापेमारी की थी तब वह घर की छत से कूदकर पीछे के रास्ते फरार हो गया था। तलाशी में उसके घर से उसके घर से कुल 12 अवैध पिस्टल मिले, जिसमें तीन बरेटा पिस्टल, तीन जिगाना पिस्टल और छह मेड इन चाइना पिस्टल थीं। इसके अलावा उसके घर से लगभग 900 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई थी।

ऑपरेशन प्रहार में मिली कामयाबी

उत्तराखंड में ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को एक संयुक्त ऑपरेशन में पंजाब के जिस वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट का मुख्य हिस्सा बताया जा रहा है।

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पुलिस के मुताबिक, अमृतसर शहर के थाना छेहर्टा के नारायणगढ़ निवासी ईशानप्रीत सिंह के ऊधमसिंह नगर जिले में छिपे होने का इनुपट पंजाब की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से मिला था। बताया जा रहा है कि आरोपी के यहां से जो बरेटा, जिगाना और मेड इन चाइना पिस्टल और हेरोइन मिली थी, उसे सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर पहुंचाए गए थे। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं।

पंजाब पुलिस कर रही जांच

उत्तराखंड एसटीएफ ने बाजपुर के मोहल्ला केशवनगर से गिरफ्तारी के बाद आरोपी ईशानप्रीत से प्राथमिक पूछताछ की, जिसके बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई और विस्तृत पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पंजाब पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि बाजपुर में उसे पनाह देने में स्थानीय स्तर पर किन लोगों ने मदद की थी।

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Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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