तीरंदाज कोच ने 14 साल की छात्रा से किया रेप, 6 महीने सहती रही पीड़िता
हरिद्वार से शर्मनाक घटना सामने आई है। तीरंदाज कोच ने अपनी 14 साल की छात्रा से रेप किया। उसे किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। पीड़िता 6 महीने यह सब सहती रही।
हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक तीरंदाजी कोच पर 14 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना पिछले साल अक्टूबर महीने की है, लेकिन डर के मारे छात्रा चुप रही।
पुलिस के मुताबिक,कनखल क्षेत्र के एक नामी स्कूल में जगजीतपुर निवासी पवन, छात्राओं को तीरंदाजी सिखाता है। क्षेत्र की ही एक छात्रा यहां तीरंदाजी सीख रही थी। आरोप है कि पवन ने पिछले साल अक्टूबर में उक्त छात्रा को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर तरह-तरह की धमकी दी। इससे डरकर छात्रा लंबे समय तक चुप रही।
इसके बाद हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अब अपने घरवालों को आपबीती बताई। पीड़िता के पिता ने बुधवार को कनखल थाने में तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। बताया गया है कि आरोपी मूलरूप से हरियाणा का निवासी है। इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
किशोरी को बहलाकर ले जाने का आरोप
हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने विकास उर्फ निकाश निवासी जिला वैशाली (बिहार) पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। परिवार के अनुसार नाबालिग बीते पांच अप्रैल से गायब है और आरोपी का मोबाइल बंद आ रहा है। इंस्पेक्टर मनोहर भंडारी ने बताया कि नाबालिग की तलाश की जा रही है।
मुठभेड़ में हरियाणा का बदमाश पकड़ा
ऋषिकेश। वाहन चोरी में शामिल हरियाणा के शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोच लिया। आरोपी ने पुलिस पर तमंचे से फायर भी झोंका, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। आरोपी से फर्जी नंबर प्लेट लगी कार और तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह घटना बीते मंगलवार की आधी रात की है। पुलिस दून-ऋषिकेश मार्ग स्थित जंगलात बैरियर पर चेकिंग में जुटी थी। पुलिस ने रानीपोखरी की तरफ से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया, तो चालक कार को घुमते हुए दौड़ाने की कोशिश की थी। पूछताछ में बदमाश की पहचान नचान इमरान पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सुड़का, नूह, हरियाणा के रूप में हुई।
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