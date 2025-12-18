अनुपमा गुलाटी हत्याकांड: पति की उम्रकैद की सजा बरकरार; क्या बोला परिवार
अनुपमा हत्याकांड के बाद बच्चों के मन में अपने पिता के प्रति जो कड़वाहट या दूरी पैदा हुई, वह हाईकोर्ट में उनकी गवाही से भी झलकती है। हाईकोर्ट की तरह राजेश गुलाटी को उसके बच्चों ने भी माफ नहीं किया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोहिंदर बिष्ट ने बताया कि एक दफा राजेश और अनुपमा के जुड़वां बच्चे नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए। जब हाईकोर्ट ने बच्चों से उनके पिता के परिवार के बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी अपने पिता से कभी बात नहीं हुई।
हालांकि, पिता के परिवार से रिश्तों की एक डोर अब भी जुड़ी हुई है। मामा सुजान ने बताया कि भांजा-भांजी की बुआ जो दिल्ली में रहती हैं, उनसे कभी-कभी फोन पर बात होती है। सुजान ने बताया कि पिछले साल और इस साल की गर्मियों की छुट्टियों में भांजा-भांजी उनके पास आकर रहे। पिछले साल खुद दोनों बच्चों को उनकी बुआ से मिलाने ले गए थे। सुजान के मुताबिक, अनुपमा के जीवित रहने के दौरान बुआ बच्चों से बहुत प्यार करती थीं और वह लगाव आज भी कायम है।
15 वर्षों से इंसाफ की लड़ाई लड़ी
सुजान प्रधान पिछले 15 वर्षों से अपनी बहन अनुपमा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को माता-पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, ताकि वे इस कड़वे अतीत से निकल सकें।
घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया था
सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने साल 2010 में क्रूरता की जो इबारत लिखी थी, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की गला दबाकर हत्या की और फिर बाजार से आरी लाकर उसके शव के 72 टुकड़े कर दिए। सनक की हद यह थी कि उसने इन टुकड़ों को बदबू से बचाने के लिए 56 दिनों तक डीप फ्रीजर में छिपाए रखा।
दून के गोविंदगढ़ में किराये के फ्लैट में रहने वाले राजेश गुलाटी ने 17 अक्तूबर 2010 की रात झगड़ा होने पर पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी थी। हत्या के अगले दिन उसने डीप फ्रीजर और कटर खरीदा। कटर से शव के 72 टुकड़े कर 56 दिनों तक डीप फ्रीजर में छिपाए रखे।
