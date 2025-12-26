पिघलते अंटार्कटिका से डगमगाएगा भारत का मानसून, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी
वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से वर्षा पट्टी दक्षिण की ओर खिसक रही है, जिससे भारतीय मानसून के पैटर्न में बदलाव और कृषि व जल सुरक्षा पर गंभीर संकट आने की संभावना है।
अंटार्कटिका में तेजी से पिघल रही बर्फ भारतीय मानसून के पैटर्न को बदल सकती है। एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन किया है।
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी प्रमुख वर्षा पट्टी दक्षिण की तरफ खिसक रही है। इससे भारतीय मानसून का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। भविष्य में इसकी रफ्तार बढ़ सकती है। इसका असर कृषि, जल सुरक्षा और लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ेगा।
यह अध्ययन नागालैंड की लाइसोंग संरचना से मिली लगभग 3.4 करोड़ वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्तियों पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट लीफ एनालिसिस मल्टीवेरिएट प्रोग्राम तकनीक से करोड़ों वर्ष पहले जैसी जलवायु का निर्माण कर इसका अध्ययन किया। पता चला कि उस दौर में अंटार्कटिका में जमी विशाल बर्फ की चादरों ने वर्षा प्रणाली को प्रभावित किया था। भारत के मानसून पर भी इसका असर पड़ा। इसकी वजह था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी वह जगह जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं मिलती हैं। गर्मियों में यह जोन उत्तर और सर्दियों में दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। इसके उत्तर की तरफ खिसकने से ही भारतीय मानसून की दिशा तय होती है। वर्तमान में अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से इंटरट्रॉपिकल जोन दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है। इससे भारत की ओर आने वाली हवाओं और दबाव क्षेत्र में कमी आ रही है और मानसून प्रभावित हो रहा है।
असामान्य बारिश और सूखा बदलते मानसून के संकेत
2024 में पश्चिमी भारत में असामान्य रूप से ज्यादा बारिश और पूर्वोत्तर में सूखे जैसे हालात बदलते मानसून के संकेत हैं। शोध में शामिल वाडिया संस्थान की वैज्ञानिक डॉ. कापेसा लोखो का कहना है कि पृथ्वी की जलवायु आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। अंटार्कटिका जैसे दूरस्थ क्षेत्र में बदलाव भारत सहित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की वर्षा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
हिमालय भी हो रहा प्रभावित
अंटार्कटिका में पिघल रही बर्फ का असर हिमालय में भी दिख रहा है। कम बर्फबारी, ऊपरी क्षेत्रों में अप्रत्याशित बारिश और मौसम का बदलता पैटर्न जलवायु परिवर्तन के इन वैश्विक प्रभावों को दर्शाता है। अध्ययन के नतीजे कई अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
लेखक के बारे मेंAnubhav Shakya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।