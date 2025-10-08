Another cough syrup respifresh tr made in Ahmedabad banned after failing tests in multiple states अहमदाबाद में बना ये कफ सिरप उत्तराखंड में बैन, सैंपल कई राज्यों की जांच में फेल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Another cough syrup respifresh tr made in Ahmedabad banned after failing tests in multiple states

अहमदाबाद में बना ये कफ सिरप उत्तराखंड में बैन, सैंपल कई राज्यों की जांच में फेल

अहमदाबाद में बना एक और कफ सिरप उत्तराखंड में बैन कर दिया गया है। इस सिरप का सैंपल कई राज्यों की जांच में फेल रहा। वहीं, सरकार ने डॉक्टरों को सख्त हिदायद दी है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:15 AM
देश के कुछ हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले के बीच उत्तराखंड में एक और कफ सिरप ‘रेस्पिफ्रेश टीआर’ को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गुजरात में बने इस सिरप का सैंपल कई राज्यों की जांच में फेल रहा। ऐसे में उत्तराखंड में एहतियात के तौर पर उक्त सिरप पर रोक लगा दी।

इस बीच, ड्रग डिपार्टमेंट ने प्रतिबंधित दवाओं पर सख्ती से अमल के लिए अभियान छेड़ दिया है। उक्त सिरप के साथ ही पूर्व में प्रतिबंधित की गई सभी दवाओं का स्टॉक, दुकानों से हटवाया जा रहा है। डॉक्टरों से भी प्रतिबंधित सिरप नहीं लिखने को कहा जा रहा है।

सरकार की गंभीरता

निदेशालय में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि गुजरात में ब्रोमहेक्सिन, टर्ब्युटालिन व ग्वाइफेनेसिन सॉल्ट से तैयार कफ सिरप पर उत्तराखंड में रोक लगा दी गई है। इस सिरप को लेकर दूसरे राज्यों में शिकायतें आई जिन्हें गंभीरता से लेते हुए उक्त दवा पर रोक का कदम उठाया गया।

सिरपों पर प्रतिबंधित के आदेशों के संबंध में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हेमंत सिंह नेगी ने सीनियर ड्रग इंस्पेक्टरों को सख्ती के आदेश दे दिए हैं। सभी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री न हो। साथ ही प्रतिदिन की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा मुख्यालय में दर्ज कराया जाए। ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने कहा कि कहीं भी आदेशों का उल्लंघन मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

