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उत्तराखंडः दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी पकड़ा; यूपी-बिहार तक पुलिस की धमक

Mar 27, 2026 11:01 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड में बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना हत्याकांड में गुरुवार को प्रेमनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घटनास्थल से जुड़े बाबा की रसोई रेस्टोरेंट और इसके पास स्थित चंपारण होटल को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीमों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दबिश दी।

उत्तराखंडः दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी पकड़ा; यूपी-बिहार तक पुलिस की धमक

उत्तराखंड में देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के केहरी गांव में बीटेक छात्र दिव्यांशु जटराना हत्याकांड में गुरुवार को प्रेमनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। घटनास्थल से जुड़े बाबा की रसोई रेस्टोरेंट और इसके पास स्थित चंपारण होटल को सील कर दिया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि विवाद में हमले की शुरुआत यहीं से हुई थी। इन दोनों के देर रात तक खुलने की शिकायत भी पुलिस को मिल रही थी।

वहीं, इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को आरोपी अंकित भारद्वाज निवासी नूतन नगर थाना सिविल लाइन जिला गया बिहार (19) वर्ष हाल पता जीआरडी के पीछे गहरी गांव को नंदा की चौकी के पास से गिरफ्तार किया गया है। वहीं, इस मामले के अहम आरोपी दून पुलिस की पकड़ से दूर हैं। घटना के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी पुलिस बाकी 11 नामजद और अन्य अज्ञात हत्यारों की तलाश में पसीने बहा रही है।

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गुरुवार को एसओजी और प्रेमनगर थाना पुलिस की अलग-अलग टीमों ने देहरादून के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इसमें आरोपियों को दबोचने में सफलता नहीं मिल पाई है। वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। हत्यारों के यूपी और अपने गृह राज्य बिहार में पनाह लेने की जानकारी के बाद ही टीमें बाहरी राज्यों में रवाना की गई थीं।

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गुरुवार दिनभर इन टीमों ने बिहार और यूपी में कई संदिग्ध ठिकानों को खंगाला और आरोपियों के करीबियों से पूछताछ की। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सीओ प्रेमनगर विवेक कुटियाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमारी अलग-अलग टीमें लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं।

विश्वविद्यालय या कॉलेजों में पढ़ने वाले युवकों का रात में अनावश्यक रूप से घूमना पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही हुड़दंग या अपराध करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेमनगर में दिव्यांशु हत्याकांड के बाद एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने ऐसे मामलों में सभी थानाध्यक्षों को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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उन्होंने कहा कि रात में छात्र ग्रुप में घूमते हुए, हुड़दंग या अपराध करते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी उनकी रिपोर्ट भेजकर निकलवा दिया जाए ताकि, छात्रों के बढ़ते आतंक और अपराध पर लगाम लगाई जा सके। बुधवार रात में बेवजह घूम रहे 288 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। 156 संदिग्धों को थाने लाया गया। इनमें 99 व्यक्तियों का 81 पुलिस एक्ट में चालान कर उनसे 49,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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