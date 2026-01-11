Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़ankita murder case uttarakhand bandh protest how much impact
अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बन्द का कितना असर? कांग्रेस का यह दावा

संक्षेप:

अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को बुलाए गए उत्तराखंड बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। कहां कैसा रहा असर?

Jan 11, 2026 04:01 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, देहरादून
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को बुलाए गए उत्तराखंड बंद का राज्य में मिला-जुला असर देखने को मिला। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे बड़े शहरों में बंद का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे। वहीं अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में इसका असर देखा गया। कांग्रेस ने जहां इस बंद को पूरी तरह सफल बताया।

इन शहरों में बंद का कम असर

देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल और उधमसिंह नगर में बंद का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। इन शहरों में ज्यादातर बाजार खुले रहे। यही नहीं कामकाज भी सामान्य रहा।

इन शहरों में मिश्रित असर

अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे पहाड़ी जिलों में बंद का मिला.जुला असर देखने को मिला। इन शहरों में कुछ प्रतिष्ठान बंद रहे तो कुछ खुले।

व्यापारियों का रुख

दून उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े अधिकांश व्यापारियों ने बंद का समर्थन नहीं किया और अपनी दुकानें आम दिनों की तरह खुली रखीं। इससे कारोबार भी सामान्य रहा।

खास वर्ग के लोगों ने नहीं चलाए ऑटो

देहरादून में एक विशेष वर्ग के लोगों ने ऑटो और विक्रम नहीं चलाए जिससे कुछ यात्रियों को असुविधा हुई। हालांकि दोपहर बाद कई जगहों पर स्थिति सामान्य हो गई और बंद दुकानें भी खुल गईं।

कांग्रेस का दावा

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बंद को पूरी तरह सफल बताया है। कांग्रेस ने दावा किया कि आम जनता अंकिता के न्याय के लिए उसके परिजनों के साथ है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
