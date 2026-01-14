Hindustan Hindi News
अंकिता केस के सबूत उर्मिला सनावर ने अब तक पुलिस को नहीं सौंपे, सोशल मीडिया पर सामने आई वजह

अंकिता केस के सबूत उर्मिला सनावर ने अब तक पुलिस को नहीं सौंपे, सोशल मीडिया पर सामने आई वजह

संक्षेप:

Ankita Bhandari VIP Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी को लेकर भूचाल मचाने वाली उर्मिला सनावर ने अभी तक ऑडियो और वीडियो सबूत पुलिस को नहीं सौंपे हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर सामने आई है।

Jan 14, 2026 08:19 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Ankita Bhandari VIP Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोशल मीडिया पर वीआईपी के नाम को लेकर हड़कंप मचाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर अचानक बीमार हो गईं है। उर्मिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इलाज के दौरान की तस्वीरें साझा करते हुए अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी दी। उर्मिला ने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण वो पुलिस के पास सबूत देने नहीं पहुंच पाई।

दरअसल, सोशल मीडिया पर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से बातचीत के कथित ऑडियो वायरल करने के मामले में उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून और हरिद्वार जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच के लिए हरिद्वार में गठित एसआईटी ने उर्मिला से उनका मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए मांगा है। एसआईटी का कहना है कि फोन की फॉरेंसिक जांच इसलिए जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। उर्मिला को मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर एसआईटी के समक्ष अपना मोबाइल फोन जमा कराना था।

उर्मिला ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

हालांकि, इससे पहले सोमवार रात उर्मिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिस कारण वे हरिद्वार जाकर अपना फोन जमा नहीं करा सकीं। उन्होंने इलाज की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ठीक होते ही वे जांच में पूरा सहयोग करेंगी। इस मामले में पुलिस और एसआईटी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज बनी हुई हैं।

सुरेश राठौर पर एक और मुकदमा

अंकिता भंडारी हत्याकांड में 'वीआईपी' को लेकर खुलासे के संबंध में पहले से ही अनेक मुकदमे झेल रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ अब एक ठेकेदार ने उसकी कार वापस न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अदालत के आदेश पर हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि राठौर की पत्नी होने का दावा करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने हाल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और राठौर से अपनी बातचीत का कथित ऑडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अंकिता हत्याकांड के कथित ‘वीआईपी’ का खुलासा करने का दावा किया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में तूफान आ गया।

