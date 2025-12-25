Hindustan Hindi News
अंकिता भंडारी केस से जुड़े वायरल वीडियो पर पूर्व भाजपा विधायक और उर्मिला की मुश्किलें, मुकदमा

संक्षेप:

अंकिता भंडारी केस जुड़े वायरल ऑडियो-वीडियो मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोनों के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून थाने में मुकदमा हुआ है।

Dec 25, 2025 07:29 am IST देहरादून/हरिद्वार
अंकिता भंडारी केस से जुड़े सोशल मीडिया पर भ्रामक ऑडियो-वीडियो वायरल कर भाजपा नेता की छवि धूमिल करने के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के खिलाफ बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले को लेकर रविदासी समाज में रोष है, वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने भी सोशल मीडिया पर चरित्र हनन, जान से मारने की धमकी और एआई के जरिए अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ और संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़ा भारत से जुड़े पदाधिकारी धर्मेंद्र ने तहरीर दी थी। शिकायत में कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो-वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ऐसे दावे किए गए, जिनका उद्देश्य शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष और संत शिरोमणि गुरु रविदास अखाड़ा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि को नुकसान पहुंचाना है।

आरोप लगाया गया कि बिना किसी न्यायसंगत और विधिपूर्ण तथ्यों के गंभीर आरोप लगाए गए और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई। इससे न केवल उनके पदाधिकारी की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई, बल्कि रविदासी समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। आरोपों के बाद समाज में आक्रोश और वैमनस्य का माहौल बनने की बात भी कही गई है। थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरती गौड़ ने भी दून में कराया मुकदमा

नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर ज्वालापुर निवासी सुरेश राठौर और सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर में आनंद डीलक्स अपार्टमेंट, अजबपुर खुर्द निवासी आरती गौड़ ने बताया कि वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रही हैं।

आरोप है कि गोविंद नगर, सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर अपने फेसबुक पेज के माध्यम से उनके खिलाफ लगातार अनर्गल और अश्लील बातें लिख रही हैं। आरती का आरोप है कि उर्मिला ने एक ऑडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह पूर्व विधायक (ज्वालापुर) सुरेश राठौर से बात करते हुए उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं। आरती गौड़ ने तहरीर में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी महिला उन्हें पिछले तीन सालों से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।

मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप

आरोप है कि उर्मिला ने उन्हें धमकी दी है कि मैं तुझे तब तक मानसिक प्रताड़ना देती रहूंगी जब तक तू आत्महत्या नहीं कर लेती। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई है।

अंकिता भंडारी केस में लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप

आरोप है कि महिला अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर झूठ फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़का रही है, जिससे उनकी जान-माल को खतरा पैदा हो गया है। आरती गौड़ ने यह भी बताया कि उर्मिला के खिलाफ पूर्व में हरिद्वार के रानीपुर और बहादराबाद थाने में भी अश्लील पोस्ट और धार्मिक उन्माद फैलाने के मुकदमे दर्ज हैं। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बताया कि आरती गौड़ की तहरीर पर खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संजीत कुमार को सौंपी गई है। पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल ऑडियो की जांच कर रही है।

