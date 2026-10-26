नार्को टेस्ट से पहले उर्मिला सनावर को जेल, कांग्रेस ने टाइमिंग पर उठाए सवाल; नया मुकदमा भी हो गया
अंकिता भंडारी केस में नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी देने वाली उर्मिला सनावर पर मानहानि से जुड़े केस में अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इस बीच उर्मिला पर नया मुकदमा हुआ है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि नार्को टेस्ट से ठीक पहले उर्मिला के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? सैलजा ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मामले में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े सच को सामने आने से रोकने की कोशिश है। हालांकि, यह उनका आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आज उर्मिला सनावर को पुलिस सुरक्षा में अदालत में पेश किया जा सकता है। उन्हें नार्कों टेस्ट पर अपनी फाइनल सहमति जतानी है। इससे पहले हालांकि वो नार्को टेस्ट पर हांमी भर चुकी हैं।
इस बीच उर्मिला सनावर पर नया मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून नगर कोतवाली में उनके खिलाफ भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में मुकदमा हुआ है। पुलिस ने मानहानि समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा किया है। बता कें कि पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर पुलिस उर्मिला को सहारनपुर से पहले ही गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है।
कांग्रेस ने टाइमिंग पर सवाल उठाए
कुमारी सैलजा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार थीं और इसके लिए पहले से प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि टेस्ट से ठीक पहले उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया।
नार्को टेस्ट के लिए सीबीआई ने दिया था नोटिस
अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो क्लिप की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने उर्मिला सनावर को नोटिस जारी किया था। एजेंसी की टीम ने सहारनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें 23 अक्टूबर को देहरादून में संबंधित अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। नोटिस का उद्देश्य यह जानना था कि वह अपनी इच्छा से पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमत हैं या नहीं।
उर्मिला सनावर ने बताया था कि सीबीआई ने 18 अक्टूबर को उनसे करीब चार घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें नार्को टेस्ट के लिए बुलाया गया। उन्होंने दावा किया था कि वह जांच एजेंसी के सभी सवालों का जवाब देने और नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं।
जांच में देरी पर उठाए थे सवाल
उर्मिला सनावर ने इससे पहले कहा था कि अगर शुरुआत से ही जांच इतनी तेजी से होती तो अंकिता भंडारी के माता-पिता को न्याय की मांग के लिए इंडिया गेट के बाहर धरने पर नहीं बैठना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले नौ महीने से सीबीआई की जांच धीमी पड़ी थी और विरोध-प्रदर्शन के बाद इसमें तेजी आई।
अंकिता भंडारी केस में वीआईपी पर मचा है घमासान
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उत्तराखंड में विवाद जारी है। पूर्व भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। इस प्रकरण पर अंकिता के माता-पिता ने दिल्ली इंडिया गेट पर धरना भी दिया था और चिंता जताई थी कि वीआईपी प्रकरण में जांच के बीच भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल क्यों बनाया गया? बता दें कि हत्याकांड से जुड़े वीआईपी प्रकरण में दुष्यंत गौतम का नाम चर्चाओं में आया था। हालांकि इसकी पष्टि नहीं हो पाई थी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन