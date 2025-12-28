Hindustan Hindi News
भाजपा नेताओं का नार्को टेस्ट करवाया जाए, अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अब इस पार्टी ने कर दी मांग

संक्षेप:

Ankita Bhadari murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब जनशक्ति पार्टी ने मांग की है कि वायरल ऑडियो-वीडियो में जिन भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, सरकार उन सभी का नार्को टेस्ट करे।

Dec 28, 2025 09:45 am ISTGaurav Kala देहरादून/हरिद्वार
Ankita Bhadari murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के सनसनीखेज खुलासों से उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप है। सनावर ने कई भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। अब मामले में जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) की भी एंट्री हो गई है। पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हेमा भंडारी ने सरकार से मांग की है कि भाजपा नेताओं के नार्को टेस्ट करवाए जाएं।

हेमा भंडारी ने भाजपा नेतृत्व और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार में मीडिया से मुखातिब हेमा ने कहा कि इस प्रकरण में जिन भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं और जिनका उल्लेख उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कथित तौर पर किया, उनका नार्को टेस्ट हो। उन्होंने आरोप लगाया कि वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर साक्ष्य मिटाने का काम किया गया, जो बेहद ही गंभीर मामला है। बता दें कि वनंतरा रिजॉर्ट वही है, जहां 2022 में अंकिता भंडारी काम करती थी और उसकी हत्या के बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी।

उन्होंने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हेमा भंडारी ने मांग की कि भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को सरकार से केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि सीबीआई जांच के लिए भी पत्र लिखना चाहिए।

कांग्रेस अंकिता भंडारी के लिए जलाएगी न्याय का दीया

उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और मुख्य आरोपियों (वीआईपी) के नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रचंड आंदोलन का खाका तैयार कर लिया है। शनिवार देर रात प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पांच या छह जनवरी को पौड़ी मे राज्यव्यापी रैली आयोजित की जाएगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अंकिता हत्याकांड की न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई है। 31 दिसंबर को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर अंकिता भंडारी के नाम ‘न्याय का दीया’ जलाते हुए मशाल जुलूस या मार्च निकाला जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार पिछले तीन साल से वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। जब तकअंकिता के हत्यारों के असली संरक्षक (गट्टू, अन्य संदिग्ध नाम) सलाखों के पीछे नहीं जाते, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।

