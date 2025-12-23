अंकिता भंडारी हत्याकांड में ‘गट्टू’, जिसके इशारे पर मर्डर; पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी का वायरल वीडियो

संक्षेप: पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महिला वीडियो में अंकित मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गट्टू का जिक्र कर रही है। जिसके इशारे पर मर्डर हुआ।

Ankita bhandari murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस ने इस मामले में वायरल हो रहे भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो का हवाला देते हुए एसआईटी जांच की मांग उठाई है। पार्टी की मांग है कि इस मामले में जिस ‘गट्टू’ का नाम सामने आ रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए। दरअसल, हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित एक्ट्रेस पत्नी ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कथित तौर पर उत्तराखंड सदन में अनैतिक कार्य होने का दावा किया और अंकिता भंडारी मर्डर केस में गट्टू नाम का जिक्र किया। महिला के मुताबिक, गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या हुई थी।

इस मामले में अब कांग्रेस हमलवार है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार को एसआईटी गठित कर भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में भाजपा विधायक की पत्नी ने अंकिता हत्याकांड का पूरा सच सामने ला दिया है।

वो आगे कहते हैं कि वह वीवीआईपी व्यक्ति कोई गट्टू उपनाम का है, जिसे पूर्व विधायक की पत्नी जानती हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस मामले में तत्काल एसआईटी जांच करानी चाहिए। इधर, कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौनी ने भी मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच कराई जाए, ताकि किसी भी दोषी को राजनीतिक संरक्षण न मिले और पीड़िता को वास्तविक न्याय मिल सके। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ये ‘गट्टू’ कौन है।