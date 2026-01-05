उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने सड़कों पर हुजूम, काउंटर अटैक में भाजपा भी उतरी
Ankita Bhandari Murder: उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने सड़कों पर हुजूम है। लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंकिता का अपमान करने का आरोप लगाया।
Ankita Bhandari Murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर उत्तराखंड में उग्र प्रदर्शन जारी है। विभिन्न संगठनों, राजनैतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रविवार को सीएम आवास कूच किया। इस दौरान कई बार लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। दूसरी तरफ काउंटर अटैक में भाजपा भी सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी पर अंकिता भंडारी प्रकरण में बेवजह की राजनीति का आरोप लगाया।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे। साथ ही वीआईपी का नाम उजागर कर उसे सख्त सजा दिलाई जाए। लोगों ने बढ़ती महिला हिंसा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन पहले दिन से जनता ने ही लड़ा था। जनता के लड़ने की वजह से ही तीन लोग सलाखों के पीछे गए थे। अब चक्का जाम की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटना है।
पुलिस से नोंक-झोंक
इसके बाद राजपुर रोड से दिलाराम चौक होते हुए कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर आगे बढ़े। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आक्रोशित लोगों को आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं, लोगों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। कई लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। इसके बाद विभिन्न संगठनों की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।
अंकिता का अपमान बंद करे कांग्रेस: भाजपा
दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर अंकिता भंडारी प्रकरण में बेवजह की राजनीति का आरोप लगाते हुए रविवार को लैंसडौन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के आह्वान पर महानगर कार्यालय में भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में लैंसडौन चौक तक गए और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का पुतला फूंका।
महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में राज्य सरकार ने प्रारंभ से ही गंभीरता दिखाते हुए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है तथा मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच निरंतर जारी है।
कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक लाभ की चिंता
इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार और जांच एजेंसियां पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ कार्य कर रही हैं। राज्य मंत्री विनोद उनियाल ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में सीबीआई जांच चाहती है, तो उसे न्यायालय के माध्यम से इसकी मांग करनी चाहिए। महानगर अध्यक्ष महिला सुमन सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी राज्य की शांत वादियों को अशांत करने का प्रयास है।
