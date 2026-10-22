अंकिता भंडारी केस में सामने आएगा VIP का नाम? अभिनेत्री उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट में उगलेगी राज
Ankita Bhandari Murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी एंगल का पता लगाने के लिए सीबीआई अभिनेत्री उर्मिला सनावर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहती है। इसके लिए दून कोर्ट ने अभिनेत्री को समन जारी किया है।
Ankita Bhandari Murder: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के लिए सहमति की पुष्टि करने के सिलसिले में 23 अक्तूबर को देहरादून की अदालत में पेश होने का नोटिस दिया है। मंगलवार देर शाम सीबीआई की टीम सहारनपुर स्थित उनके घर पहुंची और नोटिस सौंपा। उन्हें सुबह 10:30 बजे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होना है।
नोटिस 21 अक्तूबर को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) संदीप सिंह भंडारी ने जारी किया है। अदालत में यह स्पष्ट किया जाएगा कि उर्मिला सनावर दोनों परीक्षणों के लिए अपनी मर्जी से सहमति दे रही हैं या नहीं। उनकी सहमति दबाव, धमकी, लालच या किसी अनुचित प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए।
नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट चाहती है सीबीआई
सीबीआई ने जांच के दौरान पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन किया है। अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर आरोप सामने आने के बाद मामला फिर चर्चा में आया है। उर्मिला सनावर से जुड़े कथित ऑडियो सामने आने के बाद विवाद ने राजनीतिक रूप भी लिया था। हालांकि, उर्मिला सनावर पहले ही परीक्षण की सहमति देने की बात कह चुकी हैं।
सीबीआई ने सहारनपुर पहुंचकर दिया नोटिस
सीबीआई की टीम मंगलवार देर शाम सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के घर पहुंची और उन्हें अदालत में पेश होने का नोटिस दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) संदीप सिंह भंडारी ने 21 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया था। सीबीआई ने जांच के दौरान पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए अदालत में आवेदन किया है।
कथित वीआईपी के नाम को लेकर फिर चर्चा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के नाम को लेकर सामने आए आरोपों के बाद मामला फिर चर्चा में है। उर्मिला सनावर से जुड़े कथित ऑडियो और वीडियो सामने आने के बाद प्रकरण ने राजनीतिक तूल पकड़ा था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। उर्मिला सनावर पहले ही पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति देने की बात कह चुकी हैं।
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