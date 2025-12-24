Hindustan Hindi News
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी के वीडियो पर बवाल

संक्षेप:

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व भाजपा विधायक की पत्नी के वायरल वीडियो से हड़कंप है। मामले में अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है।

Dec 24, 2025 08:03 am ISTGaurav Kala देहरादून
चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। हत्याकांड में भाजपा के पूर्व विधायक की दूसरी कथित पत्नी की ओर से वीआईपी का नाम गट्टू के रूप में उजागर किए जाने के बाद प्रदेश महिला कांग्रेस ने पूरे मामले के खुलासे के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया।

अध्यक्ष ज्योति ने कहा कि भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने हत्याकांड में उपयोग किए गए वनन्तरा रिसार्ट पर स्थानीय विधायक के इशारे पर बुल्डोजर की कार्रवाई की जिसका खुलासा भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने एक वायरल वीडियो में किया है। ज्योति ने कहा कि इस वीडियो में स्पष्ट तौर भाजपा के बड़े पदाधिकारी के नाम का खुलासा किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे अब स्पष्ट हो गया है कि हत्याकांड में भाजपा का राज्य नेतृत्व ही नहीं शीर्ष नेतृत्व भी शामिल था। राज्य में भाजपा के पदाधिकारी, नेता सभी जनहित के कार्य करने की बजाय दुष्कर्मों में लिप्त हैं।

कांग्रेस शर्मनाक राजनीति कर रही

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपुष्ट और छेड़छाड़ वाले वीडियो के आधार पर शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय समय पर वीआईपी का राग अलापने वाली कांग्रेस सुबूत मांगे जाने पर पीठ दिखाकर भाग गई थी।

उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस यदि गंभीर होती तो अदालत में साक्ष्यों के साथ बयान दे सकती थी। उस समय डीजीपी ने सार्वजनिक अपील की थी कि यदि किसी को वीआईपी के बारे में जानकारी है तो आए और बताएं। तब किसी ने नहीं बताया और न आज बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता पर अनावश्यक षड्यंत्र कर कांग्रेस उस बिटिया की आत्मा को अपमानित करने का भी काम कर रही है।

भट्ट ने कहा कि अपुष्ट वायरल वीडियो को संबंधित लोगों की ओर से छेड़छाड़ वाला बताया गया है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में उसे कांग्रेस की ओर से राजनैतिक हथियार बनाया जाना षडयंत्र प्रतीत होता है।

