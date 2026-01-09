अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच उत्तराखंड के CM धामी ने की सिफारिश

संक्षेप: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 'हमने उनके माता-पिता से बात की, जिन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। उनकी बात का सम्मान करते हुए, हम इस मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश कर रहे हैं।'

लंबी खींचतान के बाद उत्तराखंड सरकार बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए तैयार हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की बात का सम्मान करते हुए, हम इस मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मौके पर सीएम धामी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, 'स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के और पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारम्भ की और तत्काल एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। SIT द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता व दृढता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है।'

आगे उन्होंने कहा, ‘हमने उनके माता-पिता से बात की, जिन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। उनकी बात का सम्मान करते हुए, हम इस मामले की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश कर रहे हैं।'

'अंकिता को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता' उधर सीएम ने अपना जो वीडियो शेयर किया, उसके साथ उन्होंने लिखा, ‘बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान CBI जांच की मांग रखी थी जिसका सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने इस मामले की जांच CBI से कराने का निर्णय लिया है। मातृशक्ति की सुरक्षा एवं उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार सदैव प्रतिबद्ध रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है, यहां दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।’

बुधवार की रात सीएम से मिले थे अंकिता के माता-पिता इससे पहले अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने बुधवार देर रात यहां मुख्यमंत्री आवास में धामी से मुलाकात की थी और अपनी बेटी की हत्या की जांच के संबंध में अपनी भावनाओं से उन्हें अवगत कराया था। वहीं एक दिन पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह इस मामले में पहले अंकिता के माता-पिता से बातचीत करेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार हत्याकांड की जांच के बारे में फैसला लिया जाएगा।