Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ankita Bhandari murder Case SIT searches for ex BJP MLA Suresh Rathore and actress Urmila Sanawar
अंकिता भंडारी मर्डर केसः जांच के लिए SIT बनी, सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की तलाश

अंकिता भंडारी मर्डर केसः जांच के लिए SIT बनी, सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की तलाश

संक्षेप:

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की तलाश कर रही है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद से दोनों लापता हैं। इसका संबंध अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है।

Jan 05, 2026 12:50 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की तलाश कर रही है। हाल ही में एक ऑडियो क्लिप विवाद सामने आने के बाद से दोनों लापता हैं, जिसका संबंध अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले में शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बहादराबाद थाने में उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के खिलाफ भाजपा नेता की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। हरिद्वार पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया है। पुलिस के समक्ष पेश न होने पर उर्मिला सनावर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया है।

पुलिस की कई टीमें ढूंढ़ने में जुटीं

हरिद्वार पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों ने एएनआई को फोन पर बताया कि एसआईटी के साथ-साथ पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का पता लगाने के लिए कई पुलिस टीमों को विभिन्न राज्यों में भेजा गया है।

इससे पहले दिन में उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को कांग्रेस और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि इनका अंकिता भंडारी के लिए न्याय से कोई लेना-देना नहीं है। ये उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अंकिता को न्याय दिलाने सड़कों पर हुजूम, काउंटर अटैक में भाजपा भी उतरी
ये भी पढ़ें:अंकिता भंडारी मर्डर में कोई VIP नहीं था शामिल, जांच से जुडे़ अधिकारी का दावा

‘मुद्दे को राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर रही कांग्रेस’

भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अंकिता हत्याकांड जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान लहराए जा रहे राजनीतिक दलों के झंडे विपक्ष और 2027 के चुनावों से पहले नई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाल रहे लोगों के इरादों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

माहौल बिगाड़ने का प्रयास

उन्होंने आगे कहा कि धामी सरकार ने इस मामले को पूरी सख्ती से आगे बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि आरोपियों को सजा मिले। यदि विपक्ष को लगता है कि कोई चूक हुई है तो वह अदालत में अपने तथ्य पेश करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने देहरादून और अन्य स्थानों पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान फैली अराजकता और अव्यवस्था को माहौल बिगाड़ने का प्रयास बताया। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस एक सुनियोजित रणनीति के तहत भाजपा सरकार और संगठन की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।