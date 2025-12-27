अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने थाने में बुलाया
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो वायरल प्रकरण में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बहादराबाद थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और उस पर की गई टिप्पणियों के संबंध में पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर शनिवार को थाने में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय पर पेश न होने या आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश नहीं करने की स्थिति में आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शुक्रवार देर शाम बहादराबाद थाना पुलिस नोटिस लेकर पूर्व विधायक के कड़च्छ स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं मिले। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नोटिस की तामील के बाद मामले में आगे की रणनीति भी तय कर ली गई है।
गौरतलब है कि बीते चार दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर, जो स्वयं को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं, ने एक के बाद एक कई ऑडियो क्लिप वायरल की हैं। इन ऑडियो में पूर्व विधायक और एक अभिनेत्री के बीच बातचीत बताई जा रही है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई वीवीआईपी और प्रभावशाली लोगों के नाम लिए जाने का दावा किया गया है।
वायरल ऑडियो में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। ऑडियो के व्यापक प्रसार से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी खलबली मची हुई बताई जा रही है।
इधर, संत शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बहादराबाद थाने में तहरीर देकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर पर झूठे आरोप लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नेता की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया गया है कि यदि उनके पास भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम या किसी अन्य नेता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर की जा रही है।
Subodh Kumar Mishra
