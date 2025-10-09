चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का नया दावा, अगले माह HC में आखिरी सुनवाई

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब हाई कोर्ट 17 नवंबर को आखिरी सुनवाई करेगा। इस केस में आरोपियों की तरफ से नई दलील पेश की गई। जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से आपत्ति मांगी है।

चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई अब 17 नवबंर को होगी। हत्याकांड के आरोपियों ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरकार से याचिकाओं पर आपत्ति पेश करने को कहा है।

खंडपीठ ने निर्देश दिए कि जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें दस्तावेज दिए जाएं, ताकि अगली तिथि को सुनवाई हो सके। पूर्व के आदेश पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि इस प्रकरण के सारे दस्तावेज हाईकोर्ट आ चुके हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया है।

आरोपियों की नई दलील मृतक का शव नहर से बरामद हुआ था। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर मिली थी। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं मृतका की व्हाट्सएप चैट में भी केस में अहम सबूत है।