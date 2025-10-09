Ankita Bhandari Murder Case High Court to Hear Final Arguments on November 17 Accused New Claim चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का नया दावा, अगले माह HC में आखिरी सुनवाई, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ankita Bhandari Murder Case High Court to Hear Final Arguments on November 17 Accused New Claim

चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का नया दावा, अगले माह HC में आखिरी सुनवाई

अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब हाई कोर्ट 17 नवंबर को आखिरी सुनवाई करेगा। इस केस में आरोपियों की तरफ से नई दलील पेश की गई। जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार से आपत्ति मांगी है।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का नया दावा, अगले माह HC में आखिरी सुनवाई

चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई अब 17 नवबंर को होगी। हत्याकांड के आरोपियों ने निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई की। सरकार से याचिकाओं पर आपत्ति पेश करने को कहा है।

खंडपीठ ने निर्देश दिए कि जिन पक्षकारों को निचली अदालत के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें दस्तावेज दिए जाएं, ताकि अगली तिथि को सुनवाई हो सके। पूर्व के आदेश पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि इस प्रकरण के सारे दस्तावेज हाईकोर्ट आ चुके हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:खनन से लदा ट्रक 12वीं के छात्र पर पलटा, आधे घंटे दबा रहा शव; क्रेन से निकाला गया

आरोपियों की नई दलील

मृतक का शव नहर से बरामद हुआ था। जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटना स्थल पर मिली थी। फॉरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। यही नहीं मृतका की व्हाट्सएप चैट में भी केस में अहम सबूत है।

आरोपियों ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और डीवीआर से भी छेड़खानी की। पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास यमकेश्वर क्षेत्र के वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी।

Ankita Bhandari Uttarakhand News High Court News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।