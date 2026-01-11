अंकिता केस में दर्शन भारती के बाद पद्मभूषण अनिल जोशी की एंट्री, वीआईपी जांच को नया केस दर्ज

संक्षेप: अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश के अलावा दो नए नाम चर्चा में जुड़े हैं। एक नाम है स्वामी दर्शन भारती का और दूसरा पर्यावरणविद् और पद्मभूषण अनिल जोशी है। अनिल जोशी ने वीआईपी जांच के लिए नया केस कराया है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में उठे आक्रोश के बीच जब उर्मिला सनावर पुलिस के हत्थे नहीं आ रही थी तो तब स्वामी दर्शन भारती की एंट्री ने सभी को चौंका दिया था। दर्शन भारती ही उर्मिला को दिल्ली से देहरादून लेकर आए, जिसके अगले दिन उर्मिला ने पुलिस को सारे सबूत सौंपे और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर से बातचीत का नया ऑडियो वायरल हुआ। दर्शन भारती भी लगातार मीडियाकर्मियों से बातचीत में इसका दावा करते दिखे कि इस पूरे घटनाक्रम राठौर ही केंद्र बिन्दु हैं। अब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की तो पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी केस में पक्षकार बनकर खड़े हो गए।

स्वामी दर्शन भारती और अनिल जोशी की इस एंट्री को लेकर अपने-अपने स्तर पर स्थिति भी साफ की है। दोनों ने राज्य के हालात और जनभावनाओं का हवाला दिया। इसके बावजूद इन दो नामों को लेकर जितनी चर्चा है, उतने ही सवाल भी हैं। डॉ. जोशी ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड की जो जनभावनाओं हैं, उनकी भी वही भावना है।

सीबीआई जांच में वीआईपी की तलाश पर रहेगा जोर! अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर कई कानूनी अड़चनें आ सकती थीं, इसलिए नया केस दर्ज कराया गया। अंकिता हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट 30 मई 2025 को तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। इस सजा को हत्याकांड में दोषी पाए गए पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई चल रही है। नया केस दर्ज होने के बाद अब सीबीआई जांच में वीआईपी की तलाश पर जोर रहेगा।

अड़चन मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच की स्थिति में सरकार को हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती। जबकि ट्रायल के दौरान ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो चुकी थीं।

आशंका उर्मिला सनावर के खुलासों के बाद राज्यभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यह आशंका भी लगातार उठ रही थी कि कहीं सीबीआई जांच होने की स्थिति में हत्याकांड के दोषियों को लाभ न मिल जाए। नए सिरे से जांच की स्थिति में दोषियों को जमानत मिल सकती है। जबकि हत्याकांड के बाद से अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है।

सीबीआई के लिए पत्र तैयार, जल्द भेजेंगे अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार ने होमवर्क पूरा कर लिया। सोमवार तक सरकार इस पत्र को केंद्र सरकार को भेज देगी। अंकिता के माता-पिता ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में इस मामले में सीबीआई से आगे की जांच कराने का अनुरोध किया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पत्र सीबीआई की विवेचना में शामिल होगा।

आधार तमाम आशंकाओं और अड़चनों के बीच अब अंकिता हत्याकांड में शामिल अज्ञात वीआईपी पर देहरादून में मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मुकदमे को ही आधार बनाकर सीबीआई जांच के लिए भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। उर्मिला सनावर से मिले ऑडियो, वीडियो और अन्य साक्ष्यों को भी इस कड़ी में जोड़कर सीबीआई को सौंपा जाना है।