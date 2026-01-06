Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ankita Bhandari murder case Congress said investigation should be handed over to CBI
अंकिता भंडारी हत्याकांड: कांग्रेस ने कहा- जांच CBI को सौंपी जाए, सरकार चैन की नींद सो रही

संक्षेप:

2022 में हुए इस हत्याकांड को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो प्रकरण पर उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अंकिता ने किसी वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

Jan 06, 2026 06:39 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस ने मंगलवार को एकबार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सच्चाई को नहीं छिपा सकती और इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनाते ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 'अंकिता भंडारी को न्याय दो' का नारा गूंज रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहाड़ियों की बेटी के साथ घोर अन्याय हुआ था क्योंकि उसपर दबाव बनाया गया और और जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।

सुप्रिया श्रीनाते ने आगे कहा 'वहीं, इस मामले में सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी नेता शामिल था। श्रीनाते ने कहा, 'अब सच्चाई सामने आ रही है कि इस पूरी घटना में बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का हाथ है। पूरे उत्तराखंड के साथ-साथ भाजपा के लोग भी इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा 'उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार चैन की नींद सो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अंकिता को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए और ये तभी होगा जब सीबीआई इसकी जांच करेगी।

सुप्रिया श्रीनाते ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 'अंकिता भंडारी को न्याय दो' का नारा गूंज रहा है।

2022 में हुए इस हत्याकांड को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो प्रकरण पर उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अंकिता ने किसी वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

कांग्रेस सहित अन्य दल और सामाजिक संगठन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई से जांच कराए जाने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस मामले में हर तरह की जांच के लिए तैयार है और अंकिता के माता-पिता से बातचीत करने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार ही कोई फैसला लिया जाएगा।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Ankita Bhandari Pushkar Singh Dhami

