अंकिता भंडारी हत्याकांड: कांग्रेस ने कहा- जांच CBI को सौंपी जाए, सरकार चैन की नींद सो रही
2022 में हुए इस हत्याकांड को लेकर वायरल ऑडियो वीडियो प्रकरण पर उग्र प्रदर्शन चल रहा है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अंकिता ने किसी वीवीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।
कांग्रेस ने मंगलवार को एकबार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सच्चाई को नहीं छिपा सकती और इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनाते ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 'अंकिता भंडारी को न्याय दो' का नारा गूंज रहा है। उन्होंने दावा किया कि पहाड़ियों की बेटी के साथ घोर अन्याय हुआ था क्योंकि उसपर दबाव बनाया गया और और जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।
सुप्रिया श्रीनाते ने आगे कहा 'वहीं, इस मामले में सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी नेता शामिल था। श्रीनाते ने कहा, 'अब सच्चाई सामने आ रही है कि इस पूरी घटना में बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का हाथ है। पूरे उत्तराखंड के साथ-साथ भाजपा के लोग भी इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।'
उन्होंने कहा 'उत्तराखंड की सरकार अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि ये सरकार चैन की नींद सो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के मामले की पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अंकिता को हर कीमत पर न्याय मिलना चाहिए और ये तभी होगा जब सीबीआई इसकी जांच करेगी।
कांग्रेस सहित अन्य दल और सामाजिक संगठन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई से जांच कराए जाने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस मामले में हर तरह की जांच के लिए तैयार है और अंकिता के माता-पिता से बातचीत करने के बाद उनकी इच्छा के अनुसार ही कोई फैसला लिया जाएगा।
