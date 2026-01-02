अंकिता भंडारी केस: बीजेपी में बढ़ी रार, एक और नेता ने दिया इस्तीफा; कहा- शर्म आ रही है

संक्षेप: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी नामों पर चुप्पी और न्याय में देरी से क्षुब्ध होकर ऋषिकेश भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता भगतराम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोशल मीडिया पर जारी किया बयान इस्तीफे के साथ बहुखंडी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए लिखा कि जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर उन्हें शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

निष्पक्ष जांच जरूरी बहुखंडी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि वह इस पूरे प्रकरण से आहत हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर समय रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास डगमगा सकता है।