अंकिता भंडारी हत्याकांड में 'गट्टू' की चर्चा ने तूल पकड़ा, VVIP मामले में पहला इस्तीफा

संक्षेप: अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक की कथित पत्नी के वीडियो पर संग्राम मचा हुआ है। वीडियो में गट्टू नाम की चर्चा और खुद पर लगे आरोपों से आहत भाजपा नेता ने पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

Ankita Murder CBI Probe: 2022 में हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। 18 साल की लड़की के मर्डर में उस वक्त भी कई राजनीतिक साजिशें सामने आईं थी। एक बार फिर यह हत्याकांड सुर्खियों में है। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठोर की कथित दूसरी पत्नी उर्मिला सनावर ने इस मामले में लगातार वीडियो सीरीज जारी कर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। उन्होंने अंकिता भंडारी केस में एक वीवीआईपी का जिक्र किया। हत्याकांड के बाद भी वीवीआईपी प्रकरण उठा था, लेकिन फिर शांत हो गया था। सनावर ने मामले में किसी गट्टू की चर्चा की। यह चर्चा इतनी तूल पकड़ चुकी है कि इस मामले में मंगलवार को भाजपा नेत्री ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के उमरौली से जिला पंचायत सदस्य रहीं आरती गौड़ ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजे गए त्याग पत्र में उन्होंने उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष, अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। अपने त्यागपत्र में आरती गौड़ ने उन पर लगे आरोपों को झूठा बताया। त्यागपत्र के साथ आरती गौड़ ने मामले में एक वीडियो भी जारी किया और उल्टा सनावर पर ही आरोप लगाए।

अंकिता हत्याकांड के समय गट्टू वहीं था? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने मामले में गठित एसआईटी की जांच पर भी संदेह जताया है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर आरोप लगाए।