दुष्यंत गौतम से माफी मांग रहे लोग, अंकिता केस में वायरल ऑडियो पर सरकार को साजिश की आशंका
अंकिता केस में वायरल ऑडियो पर सीएम पुष्कर धामी ने साजिश का अंदेशा जताया है। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि छवि खराब करने वाले अब दुष्यंत गौतम से माफी मांग रहे हैं।
अंकिता भंडारी केस में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उनके मित्र उर्मिला सनावर की बातचीत ऑडियो के वायरल होने और उसके बाद उत्तराखंड में आंदोलन के पीछे सरकार को राजनीतिक साजिश भी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कांफ्रेस के दौरान इस ओर इशारा भी किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो लोग भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की छवि खराब कर रहे थे, अब माफी मांग रहे हैं।
मीडिया कर्मियों ने सीएम से उनके खिलाफ भाजपा के भीतर से सियासी साजिश होने की आशंका को लेकर सवाल पूछा था। इस पर धामी ने दो टूक कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देशन में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जनकल्याण की कई योजनाएं शुरू की गई हैं। विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसीलिए वो कुचक्र रच रहा है। उन्होंने अपील कि अंकिता पहाड़ की बेटी है। कृपया उसे हथियार बना कर राजनीति नहीं करें। जनता सब जानती है। फैब्रिकेटेड चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर हमला
सीएम धामी ने कहा कि कुछ समय पहले एक दो व्यक्तियों के बातचीत का ऑडियो आया। उसके बाद लोग इसे लेकर प्रेस कांफ्रेस करने के लिए लोग सीधा दिल्ली पहुंच गए। यह क्या साबित करता है? उनका इशारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर था। कहा कि यदि ऑडियो में कोई सत्यता आती तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है। आडियो में कई लोगों के नाम आ आए हैं। इस ऑडियो की सत्यता की जांच होनी जरूरी है। इसमें कभी आत्महत्या कहा जा रहा है तो कभी हत्या। ऐसा तो नहीं कि दोषियों की मदद करने के लिए यह साजिश की जा रही हो? यदि पुख्ता प्रमाण या सुबूत सामने आता है तो निसंदेह सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। दोषी कोई भी हो, कोई बचने वाला नहीं है।
पेपर लीक कांड से तुलना
सीएम ने आगे कहा कि पहले पेपर आउट मामले में भी इसी प्रकार ऑडियो काल सामने आए थे। इससे यह संदेह पुख्ता होता है कि जिन लोगों को जनता नकार चुकी है, वो दुष्प्रचार करते हुए अपना जनाधार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के ऑडियो सामने आए हैं, पुलिस उन्हें बुला रही है कि आएं और सच बताएं। जब वो आएंगे तो उनसे तथ्य लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वायरल ऑडियो जिन सुरेश राठौर की आवाज बताई जा रही है, उन्हें पार्टी साल भर पहले ही पार्टी से निष्कासित कर चुकी है।
दुष्यंत गौतम से माफी मांग रहे लोग
अंकिता भंडारी केस में वायरल ऑडियो-वीडियो के दम पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने वाले कई लोग अब उनसे माफी मांग रहे हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महेंद्र भट्ट ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरी दुष्यंत गौतम से बात हुई है। कई लोग उनके खिलाफ किए गए दुष्प्रचार के लिए अब माफी मांग रहे हैं। गौतम की ओर से इस मामले में एफआईआर कराने के साथ ही न्यायालय में वाद भी दायर किया गया है। ऐसे में भ्रामक प्रचार करने वाले कई लोग अब उनसे माफी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ मीडिया को जारी बयान में भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में एसआईटी जांच से लेकर सभी अहम फैसले पीड़ित परिवार की सहमति से हुए हैं। ऐसे में अब गोदियाल को परिवार से राय लेने में दिक्कत क्यों है? आरोप लगाया कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है।
