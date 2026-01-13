Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Ankita Bhandari Case Letter Sent to CBI for VIP Probe Suresh Rathore ready for Narco Test
अंकिता केस में वीआईपी जांच के लिए CBI को पत्र, पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से नार्को टेस्ट की तैयारी

अंकिता केस में वीआईपी जांच के लिए CBI को पत्र, पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर से नार्को टेस्ट की तैयारी

संक्षेप:

अंकिता भंडारी केस में सरकार ने सीबीआई को वीआईपी की जांच के लिए पत्र भेजा है। इस बीच सुरेश राठौर ने पुलिस के सामने बयान दर्ज किए और नार्को टेस्ट पर सहमति जताई।

Jan 13, 2026 08:32 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार ने सोमवार को सीबीआई जांच के लिए पत्र भेज दिया। सचिव-मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि अंकिता के माता-पिता की भावना के अनुरूप वीआईपी की भूमिका की जांच का अनुरोध किया गया है। वहीं, मामले में घिरे पूर्व विधायक सुरेश राठौर नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर राजेश साह और राकेश शाह ने उनसे लंबी पूछताछ की। राठौर ने नार्को टेस्ट पर अपनी सहमति दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूत्रों के अनुसार पत्र में सरकार ने अंकिता हत्याकांड का ब्योरा दिया है। बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और माता सोनी देवी ने सात जनवरी को सीएम से देहरादून में मुलाकात कर वीआईपी की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराने का भी अनुरोध किया था। विधिक पहलुओं का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री ने नौ जनवरी को वीआईपी की भूमिका और आगे की पड़ताल के लिए सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया था। धामी ने कहा कि सरकार बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है। जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें:अंकिता भंडारी हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच उत्तराखंड के CM धामी ने की सिफारिश
ये भी पढ़ें:अब अंकिता भंडारी के नाम से जाना जाएगा श्रीकोट राजकीय नर्सिंग कॉलेज
ये भी पढ़ें:अंकिता केस में भूचाल लाने वाले उर्मिला-सुरेश राठौर की बातचीत का नया ऑडियो वायरल

वायरल ऑडियो-वीडियो मामला तूल पकड़ा

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर वायरल किए गए कथित ऑडियो-वीडियो प्रकरण में सोमवार देर रात जांच प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली। इस मामले में घिरे पूर्व विधायक सुरेश राठौर नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर राजेश साह और राकेश शाह ने उनसे लंबी पूछताछ की। राठौर ने नार्को टेस्ट पर अपनी सहमति दी।

पुलिस का मुख्य फोकस सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो पर रहा, जिसमें कथित तौर पर पूर्व विधायक की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। इस पर राठौर ने कहा कि इस ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज उनकी हो सकती है, पर उस समय वह पूरी तरह से होश में ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि निजी समस्याओं के चलते उन्हें नींद न आने की परेशानी रहती है, जिस कारण उनको नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। राठौर से अभिनेत्री उर्मिला सनावर से उनके संबंधों को लेकर भी पूछताछ की गई।

‘सहमति के बिना रिकॉर्ड की आवाज’

पूर्व विधायक ने स्पष्ट किया कि यह बातचीत सहमति के बिना रिकॉर्ड की गई। इसलिए इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। हालांकि, पुलिस उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखी। पुलिस ने वॉयस सैंपल देने को कहा, ताकि फॉरेंसिक लैब में मिलान कराया जा सके।

पूर्व विधायक के सामने रखा विकल्प

पुलिस ने पूर्व विधायक के सामने नार्को टेस्ट का विकल्प भी रखा। इस पर राठौर ने सहमति दे दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Ankita Bhandari CBI News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।