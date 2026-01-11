अंकिता मामले में VIP का पता लगाने को दर्ज कराई गई FIR, बंद को देख सुरक्षा कड़ी

संक्षेप: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की जांच के लिए पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत पर देहरादून के वसंत विहार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का पता लगाने के लिए देहरादून के वसंत विहार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह एफआईआर पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी की शिकायत पर दर्ज हुई है। जोशी ने अपनी शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो, वीडियो और जनचर्चाओं का हवाला देते हुए मामले में अज्ञात वीआईपी की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है।

पुलिस महानिदेशक को दी शिकायत पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद् अनिल प्रकाश जोशी की ओर से पुलिस महानिदेशक को दी गई शिकायत के आधार पर देहरादून के वसंत विहार थाने में यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। जोशी ने अपनी शिकायत में बताया है कि खबरों, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो, वीडियो और जनता के बीच हो रही चर्चाओं में मामले में कुछ अज्ञात लोगों को वीआईपी बताया जा रहा है। उन पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लग रहा है।

वीआईपी की भूमिका जांच जरूरी शिकायत में कहा गया है कि अंकिता हत्याकांड के दोषियों को सजा मिल चुकी है लेकिन अब यह आरोप लग रहे हैं कि सबूतों को छिपाया या मिटाया गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस अज्ञात वीआईपी की भूमिका जांच करना बहुत जरूरी है। ऐसे में शिकायत को रिपोर्ट के रूप में दर्ज किया जाए और किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

कांग्रेस करेगी बंद का समर्थन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की। हालांकि, कांग्रेस अड़ी है कि जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की देखरेख में ही होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर कुछ संगठनों ने रविवार को उत्तराखंड बंद बुलाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अंकिता मामले की निष्पक्ष और ईमानदार जांच के लिए उनकी पार्टी इस बंद का पूरी तरह समर्थन करेगी।