अंकिता भंडारी केस पर दुष्यंत गौतम का पलटवार, सबूत मिले तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा

भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी मामले में खुद पर लगे आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा है कि दोष सिद्ध होने पर वे संन्यास ले लेंगे, वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है।

Dec 27, 2025 07:50 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सुनियोजित साजिश के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो असामाजिक लोग मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए रूबरू हुए गौतम ने कहा कि जो लोग दुष्प्रचार करते हुए विभिन्न आरोप लगा रहे हैं, उनसे तथ्य लेकर जांच की जानी चाहिए। मैं हर बात के लिए तैयार हूं। यदि कोई सुबूत मिलता है तो मैं तत्काल अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से सन्यास ले लूंगा।

गौतम ने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह षड़यंत्र रचा है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा और मानहानि का दावा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 47 साल से लगातार राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने भाजपा के सिद्धांतों को माना है, बहन बेटियों के सम्मान को सर्वोपरि माना है। मीडिया और सोशल मीडिया में काफी चीजें चल रही है। दुष्प्रचार कर रहे लोगों से सभी तथ्य लिए जाने चाहिए और जांच होनी चाहिए। इस बाबत गृह सचिव को भी पत्र लिखा है। कहा कि जिस व्यक्ति ने मूल रूप से यह षड़यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को उनके खिलाफ एक भी शब्द या एक भी कार्य ऐसा दिखता है तो यदि कोई सुबूत के साथ पेश करेगा तो तत्काल राजनीतिक-सामाजिक जीवन से सन्यास ले लूंगा। कहा कि जिस प्रकार अंकिता बिटिया का नाम बार बार नाम लेकर उसके अपमान का काम किया जा रहा है।

कांग्रेसियों ने मांगा सीएम का इस्तीफा

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार को हुई प्रेसवार्ता में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। साथ ही, कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से ही संभव है।

गर्ग ने तंज कसा कि भाजपा सरकार कौरवों की सभा बन चुकी है, जहां दुशासन अत्याचार करता है और बाकी ताली बजाते हैं। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ही बेटियों का शोषण कर रहे हैं। जिस कथित ऑडियो में कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता मुरली मनोहर ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस आंदोलन चलाएगी। मनोज सैनी ने कहा कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने भी इस मामले को गंभीर बताया है, ऐसे में निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौके पर पार्षद विवेक भूषण विक्की आदि मौजूद रहे।

दलित समाज का अपमान कर रहे गोदियाल

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के आरोपों के जवाब में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक खजानदास ने मोर्चा संभाला। शुक्रवार को बलवीर रोड स्थित प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस में खजान ने सीधा सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर हमला बोला। कहा कि वो राजनीतिक हित साधने के लिए स्तरहीन राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस पर दलित समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने दलित समाज को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अब गोदियाल भी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि धामी सरकार की तत्परता की वजह से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई। दोषी जेल में हैं। आगे भी यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस और यूकेडी वीआईपी के नाम पर राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में सुबूत पेश करने के नाम पर गायब हो जाते हैं।

