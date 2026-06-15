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अंकिता भंडारी केस: पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर अरेस्ट, क्या हैं आरोप?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक कथित ऑडियो क्लिप के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। इस ऑडियो क्लिप में उन्होंने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा था।

अंकिता भंडारी केस: पूर्व BJP विधायक सुरेश राठौर अरेस्ट, क्या हैं आरोप?

देहरादून पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर एक ऑडियो क्लिप में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने वाले कथित बयानों के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोप लगाया था कि अंकिता भंडारी मामले में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के कुछ ऑडियो-वीडियो उन्हें और अन्य भाजपा नेताओं को बदनाम करने की नीयत से जानबूझकर वायरल किए जा रहे हैं।

हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के आरोप में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर में से दो को रद्द कर दिया था। हालांकि अदालत ने बाकी दो प्राथमिकी में पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति दे दी थी।

दुष्यंत गौतम और आरती गौर ने दी थी शिकायत

शिकायतकर्ताओं दुष्यंत गौतम और आरती गौर ने आरोप लगाया कि प्रसारित सामग्री जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मकसद से तैयार की गई थी। वहीं सुरेश राठौर ने देहरादून और हरिद्वार जिलों में अपने खिलाफ दर्ज 4 अलग-अलग प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट ने दो प्राथमिकियां खारिज करने से किया था इनकार

जस्टिस राकेश थपलियाल की सिंगल बेंच ने आरती गौड़ की ओर से देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी और दुष्यंत गौतम की ओर से डालनवाला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने माना था कि प्रथम दृष्टया इन दोनों शिकायतों में संज्ञेय अपराध प्रतीत होते हैं। अदालत ने साफ साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर जघन्य अपराध से जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। ऐसे में इनकी विस्तृत जांच जरूरी है।

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सबूत हैं तो पुलिस को सौंपते

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी अपराध से संबंधित सबूत हैं तो उन्हें कथित तौर पर किसी को बदनाम करने की नीयत से सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के बजाय जांच कर रहे सक्षम अधिकारियों को सुपुर्द कर देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बजाए सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि पुलिस ने सुरेश राठौर को इन्हीं मामलों की जांच के तहत पकड़ा है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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