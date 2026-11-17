बेटे ने अंकिता को मारा, बाप बदनाम करने में जुटा; 4000 पन्नों के वॉट्सएप चैट पर कांग्रेस भड़की
Ankita Bhandari case: अंकिता हत्याकांड को लेकर दोषसिद्ध पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने दावा किया कि अंकिता ने अपने पुरुष मित्र और माता-पिता से परेशान होकर आत्महत्या की। कांग्रेस हमलावर है।
Ankita Bhandari case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। दोषसिद्ध मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अंकिता की हत्या उनके बेटे ने नहीं की, वह अपने पुरुष मित्र और माता-पिता के उत्पीड़न से परेशान थी, इसलिए उसने आत्महत्या की। विनोद आर्य ने अंकिता और उसके मित्र की वॉट्सएप चैट भी सार्वजनिक की। इस बयान को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा ने कहा कि पहले बेटे ने प्रदेश की बेटी की हत्या की, अब पिता उसके चरित्र की हत्या करने में जुटे हैं।
मीडिया से बातचीत में माहरा ने कहा कि जिस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतरा था, आज दोषसिद्ध पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य कथित व्हाट्सऐप चैट के आधार पर उसी बेटी, उसके माता-पिता और मित्र पर सवाल उठा रहे हैं।
हर व्यक्ति अपनी बात कहता है लेकिन अपराधी जेल में:भट्ट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर व्यक्ति बचाव में अपनी बात कहता है, लेकिन अपराधी आज भी जेल में है और कानून अपना काम कर रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों ने अंकिता भंडारी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य की पत्रकार वार्ता को लेकर सवाल पूछे।
विनोद आर्य ने कहा था कि इस मामले में कोई वीआईपी नहीं है और उसके बाद से सोशल मीडिया में लोगों में खासा गुस्सा नजर आ रहा है। इस सवाल के जबाव में महेंद्र भट्ट ने कहा कि विनोद आर्य ने क्या कहा हमें उस पर कुछ नहीं कहना। हर व्यक्ति बचाव में अपनी बात कहता है। कहा कि अपराधी सजा काट रहे हैं।
विनोद आर्य ने 4000 पन्नों के वॉट्सएप चैट सार्वजनिक किए
गौरतलब है कि विनोद आर्य ने संवाददाता सम्मेलन में अंकिता और उसके एक पुरुष मित्र के बीच हुई व्हॉट्सऐप चैट का ब्योरा देते हुए चार हजार से अधिक प्रिंटआउट साझा किया था। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए दावा किया था कि अंकिता की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने माता-पिता और पुरुष मित्र के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या की थी।
उन्होंने इस चैट को जांच में शामिल करने और अंकिता के माता-पिता तथा उसके मित्र के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की थी। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे।
पहाड़ी महासभा ने विनोद आर्य पर ऐक्शन की मांग की
महासभा के अध्यक्ष तरुण व्यास ने अंकिता को केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटी बताते हुए कहा, ''ऐसे संवेदनशील मामले में उसकी निजी चैट सार्वजनिक करना निजता और गरिमा का गंभीर उल्लंघन है।'' व्यास ने आरोप लगाया कि अंकिता के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और विनोद आर्य इस मामले को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विनोद आर्य के पास अंकिता की कथित निजी चैट कहां से आई।
पहाड़ी महासभा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सरिता पुरोहित ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज भी पूरा उत्तराखंड उसके माता-पिता के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अंकिता की निजी चैट सार्वजनिक किए जाने से प्रदेशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
अंकिता हत्याकांड
ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया था। बाद में अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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