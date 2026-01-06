अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच? सीएम धामी ने कहा- पहले हमें उनसे मिलकर...

संक्षेप: पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है।

अंकिता भंडारी केस एक बार फिर चर्चा में है। उत्तराखंड के लोगों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज इसपर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से भी सवाल हुए। सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो इस मसले पर अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे जिसके बाद ही इसपर फैसला होगा। अंकिता के माता-पिता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है। सीबीआई (CBI) जांच के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि पूरे प्रदेश की भावनाएं बेटी अंकिता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस दुखद घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित अंकिता के माता-पिता हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और उनकी भावनाओं, दर्द और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ही आगे का कोई भी निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा, "यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है, बहुत हृदय विदारक घटना थी। जैसे ही मुझे इस घटना की सूचना मिली थी हमने तत्काल पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से शव को बरामद किया गया था। तत्काल हमने महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT कमेटी का गठन किया और SIT ने पूरी जांच की। जिनके पास भी जानकारी थी उन सबसे जानकारी ली गई।