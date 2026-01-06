Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़ankita bhandari case cbi enquiry demand cm pushkar singh dhami speaks said will decide after talking to her parents
अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच? सीएम धामी ने कहा- पहले हमें उनसे मिलकर...

अंकिता भंडारी केस की होगी CBI जांच? सीएम धामी ने कहा- पहले हमें उनसे मिलकर...

संक्षेप:

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है।

Jan 06, 2026 05:09 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

अंकिता भंडारी केस एक बार फिर चर्चा में है। उत्तराखंड के लोगों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज इसपर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से भी सवाल हुए। सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वो इस मसले पर अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे जिसके बाद ही इसपर फैसला होगा। अंकिता के माता-पिता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ काम किया है। सीबीआई (CBI) जांच के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हालांकि पूरे प्रदेश की भावनाएं बेटी अंकिता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस दुखद घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित अंकिता के माता-पिता हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से अंकिता के माता-पिता से बात करेंगे और उनकी भावनाओं, दर्द और उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ही आगे का कोई भी निर्णय लिया जाएगा।

इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा, "यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है, बहुत हृदय विदारक घटना थी। जैसे ही मुझे इस घटना की सूचना मिली थी हमने तत्काल पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से शव को बरामद किया गया था। तत्काल हमने महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT कमेटी का गठन किया और SIT ने पूरी जांच की। जिनके पास भी जानकारी थी उन सबसे जानकारी ली गई।

धामी ने कहा कि CBI जांच के लिए न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई। कार्रवाई चली और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अब जो ऑडियो सामने आया है उसमें कई लोगों के नाम लिए गए हैं। हमने ऑडियो की जांच के लिए SIT का गठन किया है। जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है उनसे भी पुलिस ने बात करने की कोशिश की है। हमने कहा है कि सत्यता आते ही हम सभी प्रकार की जांच के लिए तैयार है। कहीं भी कोई दोषी होगा तो वह छूटने वाला नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। एक ऑडियो के आधार पर राज्य में इतना बड़ा बवंडर किया जा रहा है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत होगा तो कोई छूटने वाला नहीं है। हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।