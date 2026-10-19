दिल्ली धरने के 5 दिन बाद ऐक्शन; अंकिता भंडारी की मां ने दुष्यंत गौतम के राज्यपाल बनने पर ये आशंका जताई
Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में दिल्ली धरने के 5 दिन बाद ऐक्शन हुआ है। पौड़ी में एलआईयू इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। उधर, अंकिता की मां ने कहा कि दुष्यंत गौतम के राज्यपाल बनने से बेटी के लिए न्याय की उम्मीद टूटी।
Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में पीड़िता के माता-पिता के दिल्ली धरने के 5 दिन बाद ऐक्शन हुआ है। पौड़ी जिले में तैनात एलआईयू इंस्पेक्टर सरदेव सिंह को पद से हटाकर उनकी जगह इंस्पेक्टर ईश्वर दयाल की तैनाती की गई है। इस ऐक्शन को हाल ही में दिल्ली में हुए धरने से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर, अंकिता की मां ने आशंका जताई कि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल सकेगा।
सूत्रों के अनुसार, पौड़ी में तैनात इंस्पेक्टर सरदेव सिंह के तबादला आदेश में बदलाव के कारण का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन इसे हाल ही में अंकिता भंडारी के माता-पिता के दिल्ली में हुए धरने से जोड़कर देखा जा रहा है।
दिल्ली धरना देशभर में चर्चा का विषय
अंकिता के परिजनों के दिल्ली में धरना देने से यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। इस पूरे घटनाक्रम में स्थानीय स्तर पर प्रशासन और इंटेलिजेंस की बड़ी चूक सामने आई थी, क्योंकि खुफिया तंत्र को परिजनों के दिल्ली जाने की भनक तक नहीं लग सकी थी। माना जा रहा है कि इसी खुफिया विफलता के चलते एलआईयू इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई की गई है।
अंकिता की मां बोलीं- बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद टूटी
अंकिता भंडारी की मां ने बृहस्पतिवार को आशंका जताई कि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल सकेगा। बता दें कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम करने वाली भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी। भाजपा नेता दुष्यंत गौतम का नाम अंकिता के परिवार की ओर से बार-बार इस मामले में कथित रूप से जुड़े ''वीआईपी'' के तौर पर उठाया जाता रहा है। गौतम को सोमवार को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।
अंकिता के पिता ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गौतम की नियुक्ति की खबर सुनने के बाद उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने आशंका जताई कि इस स्थिति में उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा। अंकिता के पिता ने कहा, ''अगर सरकार गौतम की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति रद्द नहीं करती है, तो हम 24 घंटे के भीतर धरने पर बैठेंगे।'' अंकिता की मां ने कहा, ''हम अपनी बेटी के बारे में सोचकर चैन से नहीं रह पा रहे हैं। मैं आखिर कितने आंसू बहाऊं? जब भी आंखें खोलती हूं, मुझे वही दिखाई देती है।'' उन्होंने कहा कि अंकिता को खोने के बाद से उनका परिवार दूसरे लोगों की तरह त्योहार नहीं मना पाया है।
कांग्रेस अंकिता के लिए विधानसभा घेराव करेगी
उधर, कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने कहा कि वह सत्र के दौरान, अंकिता भंडारी की हत्या में एक 'वीआईपी' की कथित संलिप्तता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राज्य से पलायन और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस ने कहा कि राज्यभर में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जन-संवाद के जरिये एक 'न्याय यात्रा' निकाली जाएगी।
भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार
भाजपा की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा का "घेराव" करने का कांग्रेस का फैसला "नकारात्मक राजनीति के इतिहास में एक और काला अध्याय" है। भट्ट ने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस ने पांच साल "समय बर्बाद" करने में बिता दिए, कभी सदन के बाहर विरोध-प्रदर्शन करके, कभी सदन के अंदर हंगामा करके और “यहां तक कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा के दौरान सोकर भी।”
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