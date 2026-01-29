अंकिता भंडारी केस में आरोपी नार्को टेस्ट को तैयार, सीबीआई जांच भटका रही भाजपा सरकार: कांग्रेस

संक्षेप: Ankita Bhandari Case: बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई जांच को भटका रही है। आरोपी नार्को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन सरकार विरोध कर रही है।

Ankita Bhandari Case: कांग्रेस ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार सिफारिश के बावजूद सीबीआई जांच को भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि आरोपी नार्को टेस्ट को तैयार है, लेकिन पुष्कर धामी सरकार इसका विरोध कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता ने लिखित रूप में मांग की थी कि उसके हत्यारों को फांसी की सजा हो और इस केस में शामिल वीआईपी को भी सजा मिलनी चाहिए। अंकिता का परिवार किसी जज की निगरानी में सीबीआई जांच चाहता है। गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। यह जांच अंकिता के पिता के प्रार्थनापत्र को आधार बनाकार जांच करवाई जानी थी, पर सीबीआई जांच से पहले किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। कहा कि अंकिता भंडारी ऐसा पहला केस है, जहां आरोपी कह रहा है कि उसका नार्को टेस्ट हो, पर सरकार विरोध कर रही है।

पीसीसी का गठन, अब गेंद हाईकमान के पाले में देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की गेंद अब हाईकमान के पाले में है। पीसीसी की ओर से प्रस्तावित नामों की सूची हाईकमान को सौंप दी गई है। इस पर कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है। बीते दिवस भी प्रस्तावित कमेटी पर चर्चा के बाद हाईकमान ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब पीसीसी से अगले 90 दिन का प्लान मांगा गया है।