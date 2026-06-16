अंकिता भंडारी केस का वो चर्चित ऑडियो; सुरेश राठौर जेल गए, अब उर्मिला सनावर की बारी?
अंकिता भंडारी केस में जिस चर्चित ऑडियो ने पूरे प्रदेश में तूफान मचाया। मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को जेल भेज दिया गया है। अब उर्मिला सनावर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
Ankita Bhandari Audio Controversy: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो को लेकर चर्चा में आए भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और तत्कालीन प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को फंसाने और जबरन वसूली करने के मामले में देहरादून पुलिस ने यह कार्रवाई की। अब उर्मिला सनावर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
पूर्व विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी के बाद उनके आवास पर सन्नाटा पसरा रहा। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाजाही भी बेहद कम रही। राजनीतिक गलियारों में अब उनके भविष्य और आगामी चुनावों में अन्य नेताओं की संभावित दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
गिरफ्तारी को लेकर आशंकित थे राठौर
बताया जा रहा है कि राठौर को अपनी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही हो गई थी। गिरफ्तारी से दो दिन पहले उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपने खिलाफ चल रहे मामलों को राजनीतिक साजिश बताया था। साथ ही पार्टी नेतृत्व को भी अपनी स्थिति से अवगत कराया था। ज्वालापुर सीट से वर्ष 2017 में भाजपा के टिकट पर विधायक बने राठौर ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक पहचान बनाई। हालांकि, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से राठौर लगातार विभिन्न विवादों को लेकर चर्चा में रहे। निजी जीवन और न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर उनका नाम सुर्खियों में बना रहा।
भाजपा कर चुकी निष्कासित
इन विवादों के बीच भाजपा ने 28 जून 2025 को अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। राठौर के निष्कासन के बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य पर संशय बना हुआ था। अब गिरफ्तारी के बाद यह सवाल और गहरा गया है कि क्या वह भविष्य में किसी दल से सक्रिय राजनीति में वापसी कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल, उनके समर्थक और विरोधी दोनों आगामी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मालूम हो कि राठौर के रिश्तेदार हरिद्वार से दो बार सांसद भी रह चुके है।
हरिद्वार में दर्ज केस हाईकोर्ट से खारिज, दून की जांच जारी
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि इस प्रकरण को लेकर हरिद्वार जिले में जो मुकदमे दर्ज थे, उन्हें हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। कोर्ट ने दून के डालनवाला और नेहरू कॉलोनी थाने में दर्ज केस की जांच जारी रखने के आदेश दिए। डालनवाला कोतवाली में भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में राठौर सलाखों के पीछे पहुंचे।
2022 में हारे थे विधानसभा चुनाव
2021 में जब दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं उठी थी, विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया था। जिसके बाद वर्ष 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा था। मालूम हो कि राठौर हरिद्वार के भाजपा जिलाध्यक्ष और खंडूरी सरकार में दर्जाधारी भी रह चुके हैं।
उर्मिला सनावर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
देहरादून। भाजपा नेता को ब्लैकमेल करने और फर्जी वीडियो कांड मामले में सह-आरोपी उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि मामले में कथित तौर पर सुरेश राठौर की पत्नी बनने वाली उर्मिला सनावर भी बराबर की आरोपी है। केस की विवेचना के दौरान जो नई धाराएं जोड़ी गई हैं, वे उर्मिला पर भी समान रूप से लागू होंगी।
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