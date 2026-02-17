Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

एंजल चकमा प्रकरण में नेपाल सरकार से वार्ता, बॉर्डर पर STF; 1 लाख का इनामी अभी भी आजाद

Feb 17, 2026 09:35 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

Anjel Chakma Lynching: एंजल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस मामले में उच्च स्तर पर नेपाल सरकार से वार्ता की जा रही है। उधर, बॉर्डर पर एसटीएफ की टीम डेरा डाले हुए है।

एंजल चकमा प्रकरण में नेपाल सरकार से वार्ता, बॉर्डर पर STF; 1 लाख का इनामी अभी भी आजाद

Anjel Chakma Lynching: देहरादून के सेलाकुई में चर्चित एंजल चकमा हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। नेपाल निवासी आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए उच्च स्तर पर नेपाल सरकार से बातचीत की जा रही है। सरकार आरोपी पर एक लाख का ईनाम घोषित कर चुकी है। उधर, बॉर्डर पर एसटीएफ की टीम डेरा डाले हुए है।

पुलिस मुख्य आरोपी के खिलाफ एक लाख रुपये इनाम के साथ ही लुक आउट सकुर्लर, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है। अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। हत्याकांड के बाद से ही उत्तराखंड पुलिस की एक टीम मुख्य आरोपी यज्ञ राज अवस्थी की गिरफ्तारी को नेपाल बॉर्डर पर डटी हुई है।

ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा हत्याकांड में बड़ा कदम, हत्यारोपी को नेपाल से भारत लाने की तैयारी तेज
ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा हत्याकांड में नया मोड़, परिवार ने कर दी CBI जांच की मांग
ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा की गर्दन-पीठ पर चाकू के कई वार, लेकिन मौत की वजह कुछ और; पीएम रिपोर्ट

घटना के बारे में

जानकारी के अनुसार, नौ दिसंबर को एक मामूली विवाद में एमबीए के मणिपुर निवासी छात्र एंजल चकमा और उसके भाई का कुछ युवकों से विवाद हो गया था। जिसके बाद युवकों ने एंजल चकमा पर चाकूओं से वार दिया था। जिससे गंभीर रूप से घायल एंजल चकमा की उपचार के दौरान 26 दिसंबर को मौत हो गई थी। इस मामले में नस्लभेदी हमले की बात सामने आई थी। बताया गया था कि आरोपियों ने एंजल और उसके भाई को चीनी कहा था। वारदात में एंजल पर चाकू से कई वार किए गए थे। इस घटना को लेकर एंजल को इंसाफ दिलाने के लिए मणिपुर में भी कई प्रदर्शन किए गए थे।

पुलिस ने नस्लभेदी हमले की थ्योरी नकारी

हालांकि पुलिस ने मामले में नस्लभेदी हमले की बात से इनकार किया था। पुलिस का कहना था कि आरोपियों में कुछ मणिपुर के ही रहने वाले थे। इसलिए नस्लभेदी हमले की थ्योरी सही साबित नहीं होती। मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया कि नेपाल में जाने के लिए उच्चस्तर पर नेपाल सरकार से बातचीत चल रही है।

गैर जमानती वारंट जारी किए गए

छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस टीमें आरोपी को नेपाल से भारत लाने में नाकाम रही हैं। ऐसे में ब्लू कार्नर नोटिस व लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद अब पुलिस ने एनबीडब्ल्यू हासिल कर लिया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Police अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;