Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Angel Chakma stabbing case Family Seeks Death Penalty PIL in supreme court against racist attack
भारतीय सुनकर चाकू गोदते रहे… एंजेल चकमा के परिजनों ने हत्यारों के लिए मृत्युदंड मांगा

भारतीय सुनकर चाकू गोदते रहे… एंजेल चकमा के परिजनों ने हत्यारों के लिए मृत्युदंड मांगा

संक्षेप:

Angel Chakma Racist Killing: एंजेल चकमा के मामा का कहना है कि वो भारतीय कहता रहा और आरोपी उसे चाकू मारते रहे। एंजेल के घरवालों ने हत्यारों के लिए मृत्युदंड की मांग की है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नस्लीय हिंसा पर जनहित याचिका दायर की गई है।

Dec 31, 2025 07:52 am ISTGaurav Kala देहरादून/त्रिपुरा
Angel Chakma Racist Killing: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा के परिजनों ने उसकी हत्या में शामिल सभी आरोपियों के लिए मृत्युदंड या कम से कम आजीवन कारावास के सजा की मांग की है। देहरादून के निजी विश्वविद्यालय में एमबीए अंतिम वर्ष के छात्र एंजेल चकमा पर नौ दिसंबर को कुछ युवकों ने चाकू से कथित तौर पर हमला किया था। सत्रह दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद चकमा की 26 दिसंबर को मौत हो गई थी। मामले में उत्तराखंड पुलिस छठे आरोपी की तलाश के लिए नेपाल में दबिश दे रही है। उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। उधर, नस्लीय भेदभाव एवं हिंसा रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

एंजेल के मामा मोमेन चकमा ने कहा कि उसका परिवार इस जघन्य हत्या में शामिल लोगों के लिए मौत की सजा या कम से कम आजीवन कारावास चाहता है। एंजल ने बार-बार कहा था कि वह एक भारतीय है, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से उसकी पीठ में दो बार चाकू मारा और उसकी गर्दन तोड़ दी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे पूर्वोत्तर के लोगों को नस्लीय घृणा का सामना न करना पड़े। मोमेन ने बताया कि एंजेल एक कंपनी में नौकरी की शुरुआत करने वाला था। उसने 80 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। प्लेसमेंट के जरिए उसे यह प्रस्ताव मिला था।

नार्थ-ईस्ट स्टूडेंट प्रोटेक्शन सेल का गठन हो

कांग्रेस नेत्री गरिमा दसौनी ने एंजेल चकमा की हत्या पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। कहा कि एक छात्र का मरते समय कहना कि मैं भारतीय हूं, पूरे देश को झकझोरने वाला और शासन की गंभीर विफलता है। गरिमा ने आरोप लगाया कि पैरामिलिट्री फोर्स में सेवा दे चुके पिता के इकलौते बेटे की जान लचर कानून-व्यवस्था के कारण गई। एफआईआर दर्ज होने में 12 दिन की देरी हुई। उन्होंने मांग की है कि नस्लीय अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय मिले और शिक्षा केंद्रों में नार्थ-ईस्ट स्टूडेंट प्रोटेक्शन सेल गठित हो।

देशभर के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दें सीएम

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एंजेल चकमा की हत्या पर रोष व्यक्त करते हुए इस घटना को प्रदेश के नाम पर काला धब्बा बताते हुए कहा कि नस्लीय नफरत के कारण हुई इस हत्या से पूरा राज्य शर्मिंदा है। धस्माना ने कहा कि ऐसी हिंसा से न केवल राज्य की छवि धूमिल होगी, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों और आर्थिकी को भी नुकसान होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि वे पीड़ित परिवार से माफी मांगते हुए देशभर के छात्रों को सुरक्षा का ठोस भरोसा दें।

नस्लीय हिंसा रोकने को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव एवं हिंसा रोकने में 'लगातार संवैधानिक विफलता' दूर करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या के मद्देनजर 28 दिसंबर को दायर की गई। दिल्ली के वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जनहित याचिका में पक्षकार बनाया है।

बेटों को चाइनीज मोमो कहा: एंजेल के पिता

एंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा बीएसएफ के जवान हैं और मणिपुर के तंगजेंग में तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर तब बेरहमी से हमला किया गया जब उसने अपने भाई का बचाव करने की कोशिश की, जिसे हमलावरों ने चीनी कहा था। तरुण प्रसाद बताया कि हमलावरों ने उनके बेटों को चाइनीज मोमो कहकर पुकारा और उन्हें अपशब्द कहे। छात्र के पिता ने बताया एंजेल ने युवकों से कहा कि वह भारतीय है, चीनी नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर हमला किया।

दून में नार्थ ईस्ट के ढाई हजार छात्र

एसएसपी ने बताया कि शहर में बाहर से आकर पढ़ने वाले करीब एक लाख छात्र हैं। इनमें 2500 से अधिक नॉर्थ-ईस्ट के छात्र हैं। इनमें 250 त्रिपुरा के छात्र हैं। उनकी सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। पुलिस इनके संपर्क में है।

दोषियों को मौत की सजा हो: पूर्वोत्तर छात्र संगठन

पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) ने एंजेल की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को मृत्युदंड दिए जाने की मंगलवार को मांग की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। एनईएसओ पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों का संयुक्त मंच है। संगठन ने कहा कि हमला नस्लीय द्वेष से प्रेरित था। पीड़ितों की शारीरिक बनावट को निशाना बनाते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गईं। एनएचआरसी ने देहरादून के डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया है।

दोषियों को सख्त सजा मिले: त्रिपुरा के सीएम

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एंजेल चकमा की निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल आरोपियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि त्रिपुरा सरकार ने मृतक के परिवार को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हैं और हरसंभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले पर राजनीति कर रहा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
