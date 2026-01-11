Hindustan Hindi News
एंजेल चकमा की गर्दन-पीठ पर चाकू के कई वार, लेकिन मौत की वजह कुछ और; पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

एंजेल चकमा की गर्दन-पीठ पर चाकू के कई वार, लेकिन मौत की वजह कुछ और; पीएम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

संक्षेप:

एंजेल चकमा देहरादून में नस्लीय हमले में मारा गया था। पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया था कि पहले एंजेल को चीनी कहा गया और विरोध करने पर चाकू से गोद दिया। पीएम रिपोर्ट में मौत की असली वजह सामने आई है।

Jan 11, 2026 10:57 am ISTGaurav Kala देहरादून
Angel Chakma Racist killing: त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हत्या के 13 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हमलावारों ने एंजेल के गर्दन, पीठ के निचले हिस्से और दाहिने कंधे पर चाकू से कई वार किए थे। गर्दन में 13 टांके आए थे। एंजेल की रीढ़ और स्पाइनल कॉर्ड में भी गंभीर चोट थी। हालांकि पीएम रिपोर्ट में मौत की असली वजह कुछ और है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एंजेल के गर्दन के दाहिने हिस्से में 12.5 सेंटीमीट लंबा घाव था। जिसमें 13 टांके आए थे। वही पीठ के निचले हिस्से में तीन सेंटीमीटर और दाहिने कंधे में एक सेंटीमीटर का घाव था। इसके अलावा रिपोर्ट में एंजेल की रीढ़ और स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर चोंटे आना बताया गया है। उनकी रीढ़ की हड्डी के सी-2, सी-3 और सी-5 हिस्सों में फ्रैक्चर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हेड ऐंजरी आई है।

मौत की असली वजह

मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख सीओ विकासनगर भाष्कर लाल शाह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया है कि मृतक पर चाकू और कड़े से हमला किया गया था। सीओ ने बताया कि मृतक के गर्दन, पीठ और कंधे पर चाकू से वार किया गया था। लेकिन मौत का कारण यह घाव नहीं थे। रिपोर्ट में मौत का कारण हेड इंजरी बताया गया है। बताया कि उसके सिर पर जो लोहे के कड़े से वार किया गया था, उसके कारण ही एंजेल की मौत हुई है।

मुख्य आरोपी पुलिस के शिकंजे से फिलहाल दूर

एंजल के साथ नौ दिसंबर को घटना हुई थी। घटना के पांच दिन बाद पुलिस पांच आरोपियों जिसमें दो नाबालिग है, उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा मुख्य आरोपी नेपाल निवासी यज्ञराज अवस्थी पुत्र चेतराम अवस्थी निवासी गांव कंचनपुर झलारी नगर पालिका कृष्णापुर जिला कंचनपुर नेपाल अभी तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया है।

