एंजेल चकमा के हत्यारे यज्ञराज अवस्थी को रेड कॉर्नर नोटिस, नेपाल में छिपा है 1 लाख का इनामी
Angel chakma murder: देहरादून के चर्चित एंजेल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को दबोचने के लिए पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आरोपी नेपाल में छिपा है।
Angel chakma murder: त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हुई क्रूर हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। आरोपी 6 महीने पुराने हत्याकांड के बाद से नेपाल में छिपा है। अब उसे भारत में लाने की राह आसान हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बता दें कि इससे पहले आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है।
एंजेल चकमा की हत्या देहरादून के सेलाकुई में हुई थी। शुरुआती जांच में बात सामने आई थी कि चकमा पर पहले नस्लभेदी टिप्पणियां की गई और फिर चाकू से लगातार गोदा गया। इस हमले में एंजेल का छोटा भाई भी जख्मी हो गया था। अभी एंजेल का छोटा भाई देहरादून से पढ़ाई छोड़कर अपने घर त्रिपुरा लौट चुका है। वहीं, जांच के बाद देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया था कि एंजेल को मारने वाले त्रिपुरा, नेपाल से ही संबंधित हैं। इसलिए नस्लभेदी टिप्पणियों का कोई सवाल नहीं होता। पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि एंजेल की हत्या आपसी झगड़े के बाद हुई थी। एंजेल 17 दिन अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई।
यज्ञराज अभी भी पुलिस से बाहर
सीओ विकासनगर अनुज कुमार ने बताया कि वारदात के बाद से ही यज्ञराज पुलिस की पकड़ से बाहर है। जांच में उसके नेपाल भागने की पुष्टि हुई थी। दून पुलिस काफी समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी थी। इसी कड़ी में अब पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा दिया गया है। सीओ ने बताया कि संबंधित एजेंसियों के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ पत्राचार कर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
ज्ञात हो कि इस शातिर आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से पुलिस को जल्द ही उसे दून लाने की उम्मीद बंधी है।
दिसंबर में हुई थी हत्या
त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय दून में पढ़ने आए एमबीए छात्र एंजेल चकमा पर पिछले साल नौ दिसंबर को सेलाकुई इलाके में जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल एंजेल ने 26 दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हत्याकांड में पुलिस ने कुल छह लोगों को नामजद किया था। इनमें से मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को छोड़कर पुलिस बाकी पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए पांच आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें पिछले दिनों किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।