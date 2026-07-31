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एंजेल चकमा के हत्यारे यज्ञराज अवस्थी को रेड कॉर्नर नोटिस, नेपाल में छिपा है 1 लाख का इनामी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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Angel chakma murder: देहरादून के चर्चित एंजेल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को दबोचने के लिए पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। आरोपी नेपाल में छिपा है।

angel chakma racist killing
एंजेल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी को रेड कॉर्नर नोटिस

Angel chakma murder: त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजेल चकमा की देहरादून में हुई क्रूर हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। आरोपी 6 महीने पुराने हत्याकांड के बाद से नेपाल में छिपा है। अब उसे भारत में लाने की राह आसान हो गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। बता दें कि इससे पहले आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया जा चुका है।

एंजेल चकमा की हत्या देहरादून के सेलाकुई में हुई थी। शुरुआती जांच में बात सामने आई थी कि चकमा पर पहले नस्लभेदी टिप्पणियां की गई और फिर चाकू से लगातार गोदा गया। इस हमले में एंजेल का छोटा भाई भी जख्मी हो गया था। अभी एंजेल का छोटा भाई देहरादून से पढ़ाई छोड़कर अपने घर त्रिपुरा लौट चुका है। वहीं, जांच के बाद देहरादून पुलिस ने स्पष्ट किया था कि एंजेल को मारने वाले त्रिपुरा, नेपाल से ही संबंधित हैं। इसलिए नस्लभेदी टिप्पणियों का कोई सवाल नहीं होता। पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि एंजेल की हत्या आपसी झगड़े के बाद हुई थी। एंजेल 17 दिन अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई।

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यज्ञराज अभी भी पुलिस से बाहर

सीओ विकासनगर अनुज कुमार ने बताया कि वारदात के बाद से ही यज्ञराज पुलिस की पकड़ से बाहर है। जांच में उसके नेपाल भागने की पुष्टि हुई थी। दून पुलिस काफी समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी थी। इसी कड़ी में अब पुलिस की ओर से आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा दिया गया है। सीओ ने बताया कि संबंधित एजेंसियों के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ पत्राचार कर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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ज्ञात हो कि इस शातिर आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से पुलिस को जल्द ही उसे दून लाने की उम्मीद बंधी है।

दिसंबर में हुई थी हत्या

त्रिपुरा के रहने वाले 24 वर्षीय दून में पढ़ने आए एमबीए छात्र एंजेल चकमा पर पिछले साल नौ दिसंबर को सेलाकुई इलाके में जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल एंजेल ने 26 दिसंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। हत्याकांड में पुलिस ने कुल छह लोगों को नामजद किया था। इनमें से मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी को छोड़कर पुलिस बाकी पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए पांच आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिन्हें पिछले दिनों किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मिल चुकी है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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