एंजेल हत्याकांड: धामी बोले- किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, रहम की उम्मीद न रखें

एंजेल हत्याकांड: धामी बोले- किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, रहम की उम्मीद न रखें

संक्षेप:

पुलिस की एक टीम नेपाल में है और लगातार उसकी तलाशी की जा रही है। सीएम ने कहा है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

Dec 28, 2025 04:45 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के एंजेल चकमा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ऑफिस उत्तराखंड के एक्स हैंडल से मामले पर पूरा अपडेट दिया गया है। धामी ने कहा है कि इस तरह की कोई भी घटना प्रदेश में स्वीकार्य नहीं है। सरकार अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मामले में अबतक पांच आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से दो आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। एक फरार आरोपी की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। फरार आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।

पुलिस की एक टीम नेपाल में है और लगातार उसकी तलाशी की जा रही है। सीएम ने कहा है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले सरकार से रहम की उम्मीद न रखें। ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

कैसे हुई हत्या?

9 दिसंबर की शाम को एंजेल छोटे भाई माइकल संग शॉपिंग के लिए निकला था मगर इसी दौरान कुछ युवक उनके पास पहुंचे और कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी करने लगे। जब दोनों भाइयों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उनपर चाकू और कड़े से हमला कर दिया। आरोपियों ने सबसे पहले कड़े से माइकल के सिर पर चोट पहुंचाई और इसके बाद जब एंजेल बीच-बचाव करने आया तो उसपर चाकू से पेट और सिर पर वार किए गए।

आरोपियों ने उनपर चाकू और कड़े से हमला कर दिया।

17 दिन बाद तोड़ा दम

एंजेल को गंभीर हालत में ग्राफिक एरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 17 दिन बाद एंजेल की मौत हो गई। एंजेल की उम्र 24 साल थी और वह एमबीए स्टूडेंट था। एंजेल देहरादून की ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
