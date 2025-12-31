'चीनी' कहकर एंजेल चकमा को गोदने का अब तक सुराग नहीं, सरकार ने इनाम की रकम बढ़ाई

संक्षेप: Angel chakma Killing: एंजेल चकमा पर नस्लीय हमले के बाद की गई हत्या मामले में एसआईटी जांच करेगी। यह पता करेगी कि क्या यह नस्लभेदी हमला या कुछ और। सरकार ने फरार आरोपी पर इनाम की रकम बढ़ा दी है।

Angel chakma Killing: देहरादून के सेलाकुई इलाके में 9 दिसंबर की रात आरोपियों ने त्रिपुरा निवासी एंजेल चकमा को पहले चीनी-मोमो कहकर चिढ़ाया और फिर चाकू गोदकर और हाथ से कड़े से पीटकर अधमरा कर दिया। 15 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच एंजेल की हिम्मत हार गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने एसआईटी का गठन किया है। वहीं, पुलिस मुख्यालय ने फरार मुख्य आरोपी यज्ञ राज अवस्थी पर इनाम राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये घोषित कर दी है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एसआईटी एसपी देहात पंकज गैरोला के नेतृत्व में जांच करेगी। एसओजी ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं। यह भी पता लगा लिया है कि दोनों पक्ष भीड़-भाड़ वाले घटनास्थल पर कैसे पहुंचे।

चाकू क्यों चलाया, एसआईटी पता करेगी घटनाक्रम के अनुसार विवाद नौ दिसंबर को हुआ था। अगले दिन थाने में शिकायत दी गई। इसके बाद 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई। झगड़े के दौरान एंजल के गले पर हाथ में पहने कड़े और पीठ पर अंडे काटने वाले चाकू से वार किया गया था। इसके बाद 26 दिसंबर को अस्पताल में एंजल की मौत हो गई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोपी ने अचानक चाकू क्यों चलाया। एसआईटी अब इसकी वजह तलाशेगी।

ब्रेन डेड होने के बाद मौत हमले में चाकू और कड़ा लगने से एंजेल की कई अहम नसों पर गहरी चोट लगी थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इससे एंजल ब्रेन डेड की स्थिति में गया और उसकी मौत हुई। उपचार करने वाले डाक्टरों की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम भी पुलिस ने हासिल कर ली है।